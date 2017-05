El líder de la CTA Argentina aseguró que “hay que construir la unidad de todos los sectores, para que no puedan con el divide y reinaras”.

El titular de la CTA Argentina, Hugo Yasky aseguró hoy que “hay en nuestro horizonte otro paro general”, aunque consideró que antes es necesario “construir la unidad” para evitar las disputas entre las distintas corrientes sindicales.

“Hay en nuestro horizonte otro paro general pero hay que construir la unidad de todos los sectores, para que no puedan con el divide y reinaras”, aseveró Yasky al encabezar el acto de las dos CTA, frente al Congreso nacional.

El dirigente docente señaló que “es necesario hacer que el mes de marzo quede chico y por eso debemos convocar a la segunda marcha federal en todo el país y llegar el 20 de junio a la Plaza de Mayo con las banderas en alto”.

Asimismo, aseguró que Macri”pretende poner al movimiento obrero de rodillas, pero no no van a poner de rodillas, son los trabajadores los que tienen que poner las reglas de juego y defender el salario digno”.

“Este 1 de Mayo es de lucha, para decirle al Gobierno que la batalla va a continuar”, advirtió Yasky, quien encabezó el acto por el Día del Trabajador que se llevó a cabo en “Escuela Pública Itinerante” montada frente al Congreso Nacional.

Finalmente, advirtió que los integrantes del gobierno forman parte de “un linaje de empresarios que siempre vivieron de la teta del Estado” y advirtió sobre la “política de cercenamiento de los derechos laborales y los despidos y suspensiones, en un contexto económico cada vez más deprimido y recesivo y con inflación”.