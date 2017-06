El agua está filtrando y también se desborda por la circulación de lanchas. Los vecinos dicen que sólo se evacuarían, si el río sigue creciendo, a la vera de la ruta 168 para poder “vigilar” sus casas.

Agustina Mai

amai@ellitoral.com

Los vecinos de la Vuelta del Paraguayo, un barrio que está fuera del anillo de defensas de la ciudad, están preocupados por el repunte en la cuenca del Paraná. Desde el viernes en algunas casas el agua filtra por las napas; en otras, el río amenaza las viviendas a escasos centímetros.

Esta mañana, una docena de empleados municipales hombreaba bolsas de arena para paliar la crecida. “Llamé varias veces hasta que logré que vinieran”, aseguró María Teresa Schutt, mientras la cuadrilla trabajaba “acordonando” su casa con las bolsas blancas. A un costado, ya había extensos charcos, que complican el acceso a la precaria vivienda. “Es que las lanchas que pasan, hacen olas y desbordan el agua. Prefectura tendría que prohibirles que pasen por acá”, expresó.

María Teresa afirma que no se va a ir de su casa. “No hace un año que volví -por la otra crecida-, ahora conseguí chapas nuevas. Si me voy, cuando vuelvo no me queda nada”, lamentó, aunque está pensando a dónde puede mandar a una de sus hijas, que hace un mes se recuperó de una neumonía y a la que la humedad le afecta los bronquios.

A unas pocas casas de ahí, Roberto Ledesma y Rubén Valenzuela, dos jubilados, miraban los camiones municipales pasar. “Tenemos 300 crecidas en el lomo. ¿Qué nos va a hacer una más?”, reflexionó uno de los hombres. “Está complicada la situación”, acotó su compadre.

Roberto y Rubén piensan resistir “hasta donde se pueda”, pero saben que, si el río sigue creciendo, en algún momento se van a tener que ir. “Siempre nos evacuamos al costado de la ruta 168. La gente de la zona está decidida a ir a ese lugar porque desde ahí podemos vigilar nuestras viviendas. Pero vamos a ver qué hace la municipalidad, porque con el tema de los boliches, no sé si van a construir los módulos ahí”, conjeturó Rubén.

Hasta el momento, la Municipalidad habilitó un refugio a la entrada de barrio El Pozo, pero no se registraron evacuados. Y los vecinos de la Vuelta del Paraguayo aseguraron que no se van a ir tan lejos.

A medida que uno se adentra en el barrio, la situación se va complicando. Desde el viernes pasado, María Morlio tiene agua en el patio de su casa y tuvo que hacer un “camino” con bolsas, palets y chapas para transitar alrededor de su vivienda. “La municipalidad me dio 50 bolsas, pero tuve que comprar más porque con eso no me alcanzó para nada”, se quejó, mientras mostraba el perímetro de su hogar, rodeado con las bolsas blancas.

María vive hace seis años en ese barrio. “Antes alquilaba una casita, pero se fue todo a las nubes y me vine a vivir acá, donde tengo a mis tíos y otros parientes”, comentó. Pese a que el agua ya le ganó buena parte del terreno y amenaza el interior de su casa, María está decidida a quedarse. “No me voy a ir a un refugio. No podemos ir a un refugio todos amontonados. Yo tengo siete perros que son como mis hijos, duermen conmigo; no pienso dejarlos. Si no me los puedo llevar, yo tampoco me voy”, afirmó.