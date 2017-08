Los argentinos sacaron del sistema casi U$S 7.700 millones en la primera mitad del año.

Con la salida del cepo se disparó la fuga de capitales en 2015, tal como podía esperarse. Pero pese a los intentos oficiales de atraer inversiones, la tendencia no frenó, sino que se aceleró. En el primer semestre de este año, los argentinos sacaron del sistema bancario un 28% más interanualmente; en total fueron casi U$S 7.700 millones.

De las cuentas corrientes, cajas de ahorros y plazos fijos salieron entre enero y junio de 2017 unos U$S 7.677 millones netos. Esto implicó un incremento de la fuga de capitales del 28% interanualmente y un alza del 152% en relación con 2015, de acuerdo al último reporte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos del Banco Central (BCRA).

En conjunto, la formación de activos externos y la remisión de utilidades y dividendos durante el primer semestre de 2017 suman U$S 8.640 millones, un monto equivalente al total registrado por estos mismos conceptos para todo 2015.

“La mayor porción del mercado es manejada por grandes operadores”, detalló el informe de Magdalena Rua. Es que el 85% de los compradores que transfieren divisas sin destino específico trata de compras mensuales superiores a los U$S 2 millones.

Los resultados de ingreso contra egreso de divisas dio negativo en casi todos los 19 meses de gestión de Cambiemos, por el alicaído ingreso de inversiones extranjeras, muy inferior a lo esperado. El único superavitario fue diciembre de 2016, en la fecha límite del cierre del blanqueo del Gobierno.

De acuerdo a las cifras que maneja la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAIC), el organismo encargado de atraer la “lluvia de dólares”, las compañías foráneas anunciaron el arribo de U$S 60.000 millones, pero sólo desembolsaron U$S 4.500 millones en el país. De acuerdo a CEPA, los niveles de inversión directa de no residentes en el último año y medio apenas fue similar a los de 2013, y aún no logró recuperar los de 2012.

Desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015 y hasta junio de 2017, el total fugado entre formación de activos externos del sector privado no financiero y utilidades y dividendos alcanzó los U$S 23.778 millones, lo que representa la mitad del monto de las reservas internacionales del BCRA. El destinado a ahorros de los U$S 23.778 millones fueron U$S 19.631 millones, mientras que y de remesas U$S 4.147 millones.