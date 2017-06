El diputado provincial radical Jorge Henn aseguró que la mayoría de los boinas blancas va a participar y apoyar una lista del Frente Progresista. E incluso señaló que no está descartada una postulación del presidente de la Legislatura santafesina, Antonio Bonfatti.

La interna entre radicales por el armado de listas a precandidatos a diputados nacionales aún no está saldada. Sin embargo, el actual diputado provincial y ex vicegobernador Jorge Henn, aseguró que la mayoría de los boinas blancas va a participar y apoyar una lista del Frente Progresista. E incluso señaló que no está descartada una postulación del presidente de la Legislatura santafesina, Antonio Bonfatti. Esta semana, la designación del secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantard como primer precandidato caldeó los ánimos entre los radicales macristas que esperaban un nombre más conocido. Entre ellos, el edil rosarino Jorge Boasso que anticipó que se presentará a las Primarias por fuera del armado amarillo. Por otro lado, a nivel local parece que otro grupo de radicales también planea jugar por fuera del Frente para las elecciones a concejales.

“Más allá de lo que algún dirigente en particular decida, vamos a tener en Santa Fe el radicalismo progresista nuevamente”, aseguró Henn, en contacto con el periodista Ariel Borderi de Radio 2.

El legislador aseguró que el 80 por ciento de los radicales va a conformar y apoyar una lista nacional junto con el partido de la rosa.

Hace tiempo que los socialistas exigen a la UCR santafesina que tome una postura de cara a los comicios de medio mandato. Y es que, a nivel provincial los radicales forman parte de la alianza en el gobierno, el Frente Progresista Cívico y Social; pero a nivel nacional muchos responden a otra alianza, Cambiemos, de la cual el PS se quiere diferenciar.

Por otro lado, Henn destacó que Bonfatti todavía es “un gran elector” por lo que no descartó que se presente finalmente como precandidato.

Así las cosas, parece que los radicales estarán presentes en al menos dos o tres listas. Por un lado, una con Cantard a la cabeza –actualmente con problemas por el uso del nombre “Cambiemos”–, otra con el concejal Jorge Boasso como primer precandidato; y una tercera, quizás con Bonfatti como punta de lista, integrada por socialistas y radicales.