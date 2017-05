La Justicia federal sentenció a tres traficantes correntinos que cayeron en Entre Ríos vinculados con una Toyota Hilux que llevaba 720 kilos de droga. El trío fue detenido tras el hallazgo de la camioneta que simulaba ser de Desarrollo Social en 2012 y que llevaba marihuana.

Los correntinos Hugo Aníbal “Mina” Arias, César Andrés “Víbora” Espinosa y Héctor Facundo Noriega fueron condenados esta mañana en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a seis años de prisión efectiva por haber participado del tráfico de 720 kilos de marihuana hallados en una Toyota Hilux que se encontraba abandonada en una estación de servicio de la ciudad de La Paz, en Entre Ríos. Los tres fueron considerados como los “barredores” del cargamento, modalidad narco que se utiliza generalmente para informar sobre posibles controles que puedan alterar la “operación”.

La detención de los hoy sentenciados derivó de la pesquisa iniciada en 2012 cuando una camioneta Mercedes Benz Sprinter ploteada con insignias falsas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fue encontrada abandonada a la vera de la ruta provincial 4, en jurisdicción de Santo Domingo, en el departamento Las Colonias, con 446 kilos de marihuana en su interior.

Por aquel suceso, comenzó una investigación en la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe que, en base al hallazgo de un tique de carga virtual que se encontraba dentro del utilitario, vinculó a Arias, Espinosa y Noriega como parte de la banda que trasladaba el estupefaciente.

En un Corsa

Los tres correntinos, que para ese entonces eran desconocidos por la Justicia federal de Santa Fe, ya que solo se había podido vincular un número de teléfono al tique encontrado en la falsa camioneta oficial, fueron detenidos por Gendarmería Nacional en la noche del 26 de marzo de 2012 en jurisdicción de la ciudad entrerriana de La Paz.

Aquella noche los tres se encontraban a bordo de un Chevrolet Corsa gris, dominio GZZ – 852. El auto fue encontrado de manera sospechosa cuando estaba oculto entre varios camiones estacionados en una estación de servicio ubicada a la vera de la ruta nacional 12.

Al ver que habían sido descubiertos por los investigadores, el conductor del Corsa encendió el vehículo y se dirigió hacia otra estación de servicio –a 500 metros– donde dio una vuelta al predio. Seguidamente se marchó –con las luces apagadas– por un camino rural, pero al existir barro tuvieron que abandonar el vehículo.

Los investigadores, que seguían al Corsa, llegaron hasta el lugar. Allí detectaron que el auto estaba con el motor encendido, con los vidrios bajos y sin nadie en el interior. Minutos después, los tres fueron encontrados en cercanías del lugar tras un rastrillaje y fueron identificados como Arias, Espinosa y Noriega.

El trío fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia pero un día después se les otorgó la libertad desde el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Paraná al no existir “algún elemento probatorio del que se desprendiere grado de sospecha suficiente a los efectos de adoptar un temperamento distinto”.

De todas maneras, en la zona de aprehensión de los tres hombres, se encontraron chips de teléfonos que permitieron establecer, a través de informes periciales –en los cuales Martín Risso Patrón, defensor de dos de los imputados, cuestionó la veracidad de dicha prueba–, que los mismos habían sido los “barredores” de un cargamento que traficaba marihuana.

Se trata de una Toyota Hilux que fue abandonada y encontrada dos días después en una estación de servicios, lugar donde el trío se dirigió al ser perseguidos por los investigadores en la noche del 26 de marzo. Dicha camioneta tenía en su interior varios bultos con marihuana, los cuales arrojaron un pesaje total de 720 kilos.

Tras detectarse esa maniobra y ese vínculo con la Hilux, la Fiscalía Federal Nº 2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, ordenó la captura de Arias, Espinosa y Noriega. Los mismos fueron procesados por el juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, quien consideró que los tres sabían del cargamento que trasladaba la camioneta hallada en la estación de servicio de La Paz, ya que oficiaron en el raid narco como los “barredores” del conductor de la camioneta que transportaba marihuana y que era conducida por un tal “Claudio”.

Por eso, ordenó su prisión preventiva por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada.

Tres años después, los imputados optaron por no llegar a juicio oral y asumieron su responsabilidad al acordar una pena abreviada por seis años de prisión entre la Fiscalía General, a cargo de Martín Suárez Faisal; y los abogados defensores Martín Risso Patrón, por Arias y Espinosa; y Fernando Sánchez, de la defensa pública por Noriega.

Dicho acuerdo fue homologado por el Tribunal Federal, compuesto por los jueces María Ivón Vella (presidenta), José María Escobar Cello y Luciano H. Lauría.

Se busca conductor

Si bien el fallo judicial celebrado en el TOF de Santa Fe determinó la conexión de Arias, Espinosa y Noriega con la Toyota Hilux que transportaba 720 kilos de marihuana por Entre Ríos, el supuesto conductor de la misma, Claudio Ariel C., permanece prófugo de la Justicia federal.

Sobre el mismo existe un pedido de captura librado por la Fiscalía Federal Nº 2, pero hasta el momento su localización no pudo establecerse. Se cree que el mismo iba junto a los “barredores” la noche de la detención en La Paz y que al ser perseguidos por los investigadores se arrojó del automóvil Chevrolet Corsa. Uno