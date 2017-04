La empresa láctea depositó 8 mil pesos para los empleados y el gremio Atilra prometió un aporte solidario la próxima semana. El conflicto sigue vigente.

Los trabajadores de Sancor recibieron una ayuda económica y levantaron las protestas en la localidad de Centeno. La empresa láctea pagó parte del salario y el gremio Atilra realizará un aporte solidario la próxima semana, mientras el conflicto continúa vigente y el gobierno provincial insiste en que Nación juega un rol clave.

Esta tarde, Sancor depositió 8 mil pesos en las cuentas de cada uno de los empleados, mientras que Atilra hará una ayuda la próxima semana de 2500 pesos por trabajador afiliado, según informaron.

El secretario general del gremio en Gálvez, Jorge Nasuti, expresó que el aporte de Atilra se realizaría entre el martes y el miércoles. El corte de los empleados se hizo parcialmente sobre la ruta nacional 34 y planeaban acampar en la puerta de la planta de Centeno, pero luego del depósito levantaron la medida de fuerza. En Gálvez, no suspendieron la concentración pero optaron por no cortar el tránsito.

Sin embargo, la situación de la compañía láctea sigue complicada ya que no hay seguridad en la continuidad laboral y desde la Provincia aguardan un gesto de Nación para seguir adelante. “No hay pensamiento económico que pueda estar por encima del bien común y de los puestos de trabajo”, sostuvo el ministro de Producción santafesino, Luis Contigiani.

“Entendemos que hay posibilidades de poner en marcha procesos que fortalezcan nuevamente a Sancor. Si no se toman las opciones posibles, puedo pensar que hay intenciones opuestas al salvataje”, manifestó el funcionario.