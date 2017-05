Se trata de 21 empleados de la Sociedad San Vicente de Paul a los que les adeudan parte del aguinaldo, el sueldo de abril y aumentos. Mañana les realizarían un depósito.

Desde el viernes de la semana pasada, 21 trabajadores de la Casa Cuna Atanasia H. de Durán realizan una medida de fuerza ante la falta de pago de parte de la Sociedad San Vicente de Paul.

En total, les deben dos de las seis cuotas en las que dividieron el pago del aguinaldo, el salario del mes pasado y los aumentos acordados. El problema no es nuevo: el año pasado El Litoral reflejó en varias oportunidades reclamos similares, de parte del mismo grupo de empleados.

La medida de fuerza es con asistencia al lugar de trabajo; consiste en el quite de colaboración durante una hora al día. En general, los empleados que llevan adelante el reclamo prestan tareas en el lavadero, la limpieza y son coordinadores de cuidado de los niños.

Actualmente el histórico hogar aloja a más de 30 niños que por distintas razones y medidas excepcionales de la justicia o de la subsecretaría de Niñez, fueron alejados de sus familias.

“Ahora nos vienen pateando las cuotas, no nos dan respuesta, nos piden que esperemos. Dicen que la plata no llega de Buenos Aires”, explicó Sandra Rojas, delegada del gremio Utedyc en el hogar.

Según la delegada, la comisión directiva de la institución les informó que mañana les realizarán el deposito del salario de abril. De no ser así, analizarán como continuarán el reclamo.

“Esto ya pasó en otras oportunidades y después no vuelven a patear. No es lo que queremos: necesitamos trabajar en paz y cumplir con nuestra tarea. Lo peor es que no dan explicaciones, nos dicen que no hay plata y ya es angustiante”, remarcó Rojas.

Deudas y angustia

La delegada aclaró que mientras el grupo de trabajadores realiza el quite de colaboración, los niños quedan a cargo de los trabajadores del hogar que dependen de la Subsecretaría de Niñez de la provincia.

Para Rojas, la situación marcada por la ilegalidad y la inestabilidad económica, se está volviendo insostenible. “Estamos todos muy mal, tenemos cuentas, tenemos familia, ya no sabemos de donde sacar plata”, cerró.