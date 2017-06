Fertife, organización sin fines de lucro, realizó hoy por la mañana una intervención pública en Peatonal San Martín, para informar a la población y concientizar sobre la problemática que padecen quienes nos pueden tener un hijo de forma natural. La Defensoría del Pueblo y Feria de Organizaciones Sociales acompañaron la actividad.

En diálogo con UNO Santa Fe, Yanina Solis, fundadora de Fertife contó que el objetivo de la actividad es “concientizar a los santafesinos acerca de esta problemática, y sobre todo contar también que Santa Fe fue la segunda provincia a nivel nacional que adhirió a la Ley de Fertilidad Asistida”, que estipula que las obras sociales deben cubrir el tratamiento.

“Lo que estamos también tratando de concientizar es no solamente el cuidado de la fertilidad, sino también lo que es la infertilidad, que es el tema que a nosotros nos atañe, nos preocupa y nos ocupa”, reflejó Solís.

Actualmente, las personas sin cobertura médica, que son pacientes hospitalarios del sector público, aún no pueden acceder a los tratamientos en los efectores de la provincia, y por este motivo, desde Fertifé, solicitan desde el año pasado al ministerio de Salud, la firma de convenios que permitan a estas familias acceder a nosocomios públicos de otras provincias, donde se realizan estos procedimientos.

“Actualmente, hay gente que tiene cobertura médica y gente que no, y en alta complejidad, dentro de los hospitales públicos de la provincia no se está brindando porque no hay un solo centro de fertilidad asistida (dentro del sector público) en todo el territorio provincial”, manifestó y agregó: “Entonces, nosotros tenemos un reclamo que venimos haciendo desde el año pasado al ministerio de Salud, para que todos los pacientes que tienen dificultades puedan ser derivados a través de un convenio que debería firmar el ministerio de Salud, a centros de fertilidad asistida que funcionan dentro del sector público en otras jurisdicciones”.

En Buenos Aires, el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, realiza este tipo de tratamientos, y muchos de los pacientes de alta complejidad son derivados a este nosocomio porteño.

“Nosotros pretendemos que en algún momento se nos pueda oir, y se puedan hacer eco de este reclamo, que es específicamente para el sector público, porque todos pacientes que tienen obra social, o cobertura médica de una prepaga, a la larga o a la corta tienen su tratamiento”, expresó la titular de Fertifé.

Costos

Por último, Solís reflejó que es muy difícil enfrentarse a la infertilidad, y no tener los recursos económicos para afrontar el tratamiento, y graficó que actualmente “un tratamiento de alta complejidad, que requiere de un equipo interdisciplinario, arranca desde los 40.000 pesos en adelante”.

“De ahí se puede disparar a 100.000 o 150.000 pesos por tratamiento, sin garantía de éxito. La tasa de probabilidad de embarazo ronda el 55% por ciclo”, afirmó.