El cuerpo legislativo municipal aprobó un proyecto de comunicación de la concejala del Bloque “Santa Fe es una Sola” (PJ), Marianela Blangini el cual le solicita al gobierno municipal que gestione ante la Empresa TRANSENER, de servicios de transporte de energía eléctrica de alta tensión en Argentina, procurar una solución para elevar los cables de extra alta tensión (Leat) que cruzan el río Coronda, en jurisdicción de nuestra ciudad, para garantizar seguridad al momento de la navegación.

Para la Blangini “la escasa altura de los cables de alta tensión que pasan por encima del río Coronda, en la zona de Varadero Sarsotti y la vecina ciudad de Santo Tomé, es motivo de preocupación para quienes navegan en forma habitual en esa vía de agua debido a la probabilidad de accidentes por descargas eléctricas sobre las embarcaciones y sus consecuencias para quienes viajan a bordo. Las antenas que elevan están líneas- una en cada costa- procuran la escasa altura de 11 metros al 0 del puerto local, lo que impide la navegación”, explicó.

Los inconvenientes son generados por las líneas de extra alta tensión (LEAT) de 500 kv de potencia de Transener S.A, empresa transportadora de energía eléctrica en extra alta tensión y operadora de la red nacional de la República Argentina.

“La imposibilidad de navegar la zona es un problema de hace 33 años, producido por el colapso de la estructura 717, que elevaba la altura de los cable que pasan por sobre el río. Desde entonces, entre otros organismos e instituciones interesadas, como por ejemplo el Yacht Club Santa Fe (YCSF), llevan adelante gestiones, con notas presentadas ante distintos entes públicos y en particular ante la empresa Transener S.A, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas”, argumentó Blangini.

Por tales motivos, el proyecto de comunicación aprobado solicita una solución definitiva al problema entendiendo que, en el mes de noviembre de 2016, también se sancionó la Comunicación Nº 5765 la cual le solicitaba al Ejecutivo Municipal realizar las gestiones necesarias para la solución de este problema ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), sin embargo no obtuvo respuesta hasta la fecha.