El ministro de Justicia de la provincia aseguró que el proceso corre por cuenta del Ministerio Público de la Acusación. En tanto, sostuvo que el hecho que se investiga es “un hecho de absoluta gravedad”.

El ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein dijo que es “absolutamente falso” que la detención del abogado penalista Marcos Cella haya sido un “vuelto” del gobierno socialista por defender al acusado de balear la casa del exgobernador Antonio Bonfatti, perpetrada en octubre de 2013.

Liberado bajo una fianza de un millón de pesos, el abogado accedió a una entrevista con La Capital en la que, entre otros temas, deslizó que entendía su detención como un “pase de factura” por el hecho de haber defendido Emanuel Sandoval, acusado de protagonizar el atentado al exgobernador.

“Es absolutamente falso que un partido político tenga que ver con la detención de un abogado, cuando el que lo detiene es el Ministerio Público de la Acusación”, sentenció Silberstein hoy, en declaraciones a “El primero de la mañana”, de La Ocho.

Cella está imputado como partícipe secundario de la muerte de Lorena Ojeda, de 16 años, quien falleció el pasado 12 de enero producto de un ataque a balazos perpetrado el 16 de diciembre. Más allá de esa caso en particular, el ministro provincial dijo que la sociedad debe tener el claro que un abogado puede ejercer libremente en un Estado de derecho.

Sin embargo, puntualizó que “un abogado, que no quiere decir que sea este caso, participa en la muerte de un testigo, lo intimida y hasta le lleva una pistola a su defendido a la cárcel, evidentemente eso no es el ejercicio de la defensa sino partícipe de un delito”.

“Estamos hablando de la muerte de una nena de 16 años, no hay que banalizar esta cuestión. Estamos hablando de una hecho de absoluta gravedad extrema, es un delito gravísimo en el que todos los integrantes de la familia está bajo régimen de protección de testigos porque están todos amenazados”, enfatizó.