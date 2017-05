La situación es cada vez más complicada en la zona de la Laguna La Picasa, al ceder el terraplén. Cerraron el casino, pero por el momento no hay evacuados y el agua no ingresó en las casas.

La situación en Melincué es cada vez más complicada, porque entre los 80 y 90 milímetros que cayeron esta madrugada, pero sobre todo el fuerte viento de hoy hicieron que cediera el anillo de contención, por lo que el agua comenzó a inundar las calles de la ciudad, aunque de momento el agua no ingresó a las casas, aunque los vecinos están atemorizados porque en las últimas horas el agua subió mucho.

Fue el propio intendente de esa ciudad, Gabriel Rébora, quien confirmó que cedió el terraplén de contención y el agua se metió en al ciudad.

El intendente contó que la barrera cedió en un sector de 15 metros porque la cota del espejo de agua “está más alta que el pueblo” y estimó que el desborde cubrirá “dos cuadras del casco urbano a nivel de las calles”, aunque aún no alcanzaría a las viviendas. Y adelantó que “de momento no hay evacuados”.

“La idea es tirar bolsones de arena desde un helicóptero donde se rompió el anillo”, argumentó, aunque advirtió que “la Provincia tiene un solo helicóptero y le están haciendo el service”, al tiempo que afirmó que una de las zonas más castigadas es la del casino, que en estos momentos está anegada.

Y por último lanzó un deseo: “Hoy le pedimos a Dios que pare el viento, le ruego porque las autoridades no escuchan”, afirmó el dirigente.

De hecho el casino está cerrado y los trabajadores fueron evacuados por el avance del agua de la Laguna.

Las rutas están cortadas

En cuanto al estado de las rutas, tanto las rutas Nacional 90, 8 y 9 están totalmente cortadas, mientras que la 93 que va de Melincué a Firmat no tiene problemas.

Leer más: Cortan el tránsito en las rutas nacionales 7, 8 y en la provincial 90 a la altura de Melincué

El desborde de agua llegó hasta la calzada, lo que produjo un corte total a la altura del kilómetro 416 de la RN8 (donde además hay una obra y hubo un choque de dos camiones) y el km 402, donde hay 20 centímetros de agua sobre la calzada. En la RN7, el corte es a la altura de Aaron Castellanos.