En esta oportunidad, el certamen contará con la participación de 60 equipos de todo la provincia, incluidos los cinco que se desempeñan en primera división.

El gobierno provincial realizó este viernes el lanzamiento de la edición 2017 de la Copa Santa Fe de fútbol que contará con la participación de 60 equipos de toda la provincia, entre los que se destacan los cinco clubes que participan del torneo de primera división de AFA: Atlético de Rafaela, Colon, Newell’s, Rosario Central y Unión.

A través de un video, el gobernador Miguel Lifschitz saludó a los presentes y aseguró que la segunda edición se da “después de un 2016 exitoso por la participación de las instituciones de fútbol de la provincia de Santa Fe, tanto de los clubes de primera división como los del interior y de las ligas regionales. No tengo dudas de que esta segunda edición va a ser mucho más exitosa que la anterior”, señaló.

Lifschitz resaltó el “trabajo extraordinario de la Federación Santafesina de Fútbol que permitió la organización impecable” de la edición anterior del evento, al tiempo que reconoció el trabajo de “la empresa organizadora y de todos los que fueron parte del proyecto”.

“Estamos dando al país un ejemplo de capacidad organizativa, de entender el fútbol desde abajo hacia arriba, de integración de la provincia, de compromiso público privado, de participación de las organizaciones del deporte. Santa Fe hoy se muestra al país como una provincia que apuesta al deporte y que apuesta al fútbol de verdad”, concluyó el gobernador.

REPRESENTANTES DE TODA LA PROVINCIA

Durante la presentación, el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, señaló que es “una alegría encontrarse con toda una provincia representada alrededor de un deporte que es una pasión indiscutida, no solo en Argentina sino en todo el mundo, como lo es el fútbol”.

“En esta Copa Santa Fe, que vamos a disputar por segunda vez, vamos tener la oportunidad de demostrar al país y al mundo lo que es capaz de dar el fútbol santafesino. Tenemos cinco equipos santafesinos en primera división y no todas las provincias tienen ese privilegio. Para nosotros es un orgullo puedan estar jugando con equipos amateur en una copa que no hace distinciones y entusiasma a todos los que están practicando este deporte en el interior de la provincia”, agregó el Fascendini.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, destacó “la presencia tan importante de representantes de todos los lugares de la provincia, de las distintas ligas y clubes que es lo que la copa genera: la participación de los distintos actores, ligas y clubes de los más recónditos lugares de la provincia”.

Además, destacó que la gran potencialidad del certamen “está en los distintos clubes, en lo que hacen cada fin de semana cada una de esas ligas y equipos, y en lo que hacen nuestros jugadores de excelencia que se lucen en todo el mundo”.

Farías agregó que “esta copa expresa el gran potencial del desarrollo futbolístico de la provincia de Santa Fe. Por eso cada año va a ir creciendo y va a terminar siendo uno de los grandes torneos del fútbol argentino”.

MEZCLAR AMATEURISMO CON PROFESIONALISMO

El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, manifestó que “el torneo va a ser muy lindo porque se va a poder mezclar el amateurismo de los clubes del interior de Santa Fe con el profesionalismo de los de Primera División. Como presidente de la Federación, y en nombre de los representados, nos comprometemos a trabajar de la mejor forma posible, más allá de los errores y virtudes de la primera copa”, concluyó.

A su turno Nery Pumpido, uno de los invitados especiales, destacó que “este torneo es muy importante para los equipos del interior” y remarcó que “el apoyo de los clubes de primera puede ayudar a lograr un gran torneo. Espero que sea una gran copa y que todos colaboremos para que Santa Fe se siga destacando”.

Por su parte, el presidente de la Liga de Cañada de Gómez, Luis Luque, manifestó tener “las mejores expectativas sobre la Copa Santa Fe. Luego de la experiencia del año pasado estamos tratando de mejorar todo lo posible, trabajando con la Federación y con los clubes afiliados”.

PRESENTES

Del acto, realizado en el salón Blanco de Casa de Gobierno, también participaron el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Álvaro Gaviola; el secretario de Deportes y Fortalecimiento Institucional, Carlos Iparraguirre; y el subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas y Agencia Provincial de Seguridad Vial, Fernando Peverengo, junto a demás autoridades provinciales, representantes de las diferentes ligas de la provincia de Santa Fe, clubes y e instituciones.

COPA SANTA FE

La edición 2017 tendrá 60 equipos, 110 partidos y siete etapas con la presencia de representantes de las ligas Cañadense, Ceresina, Deportiva del Sur, Esperancina, Galvense, Interprovincial, Ocampense, Paivense, Rafaelina, Reconquistense, Regional del Sud, San Lorencina, San Martín, Santafesina, Totorense, Venadense, Verense y de la Asociación Rosarina.

Vale recordar que la edición 2016 del torneo contó con la participación de 36 equipos de toda la provincia y tuvo como ganador a Unión de Sunchales, que derrotó por 2 a 1 en la final a Sportivo Las Parejas.