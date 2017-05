“Es una obra fundamental para mejorar las condiciones de varios barrios de la zona noroeste”, señaló el gobernador Lifschitz. Los trabajados demandarán una inversión de más de 93 millones de pesos.

El gobernador Migue Lifschitz, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, presidieron este jueves el acto en el que se presentaron seis ofertas económicas correspondientes a la licitación del Emisario 32 (7 de Septiembre), una nueva inversión en materia de hidráulica que mejorará la calidad de vida de más de 25 mil vecinos a través del saneamiento pluvial en el sector comprendido por Juan B. Justo, Circunvalación, Arroyo Ludueña y calle Tarragona.

“Es una obra fundamental para mejorar el desagüe, y generar mejores condiciones en este y otros barrios de la zona noroeste, frente a precipitaciones que son cada vez más intensas”, señaló el gobernador.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto oficial de 93 millones de pesos, involucra unas 192 hectáreas del distrito Noroeste y beneficia de manera directa a los barrios “7 de Septiembre” y una parte de “Hostal del Sol”.

Con las tareas se mejorará todo el sector comprendido entre calle Schweitzer, Circunvalación y Arroyo Ludueña, debido a que se ejecuta infraestructura en un sector donde no existe y se reduce el área de aporte al Emisario 20 (calle González del Solar), generando una mejora en el funcionamiento del mismo al reducir la demanda.

“En muchos lugares del país, la gente se queja por la falta de obras, pero la ciudad de Rosario se anticipó hace años a los problemas, haciendo un plan hídrico que tenía encuentra, no solo las realidades de aquel momento, sino las previsiones de futuro por el crecimiento y desarrollo que iba a tener la ciudad”, señaló Lifschitz.

“Se hicieron de manera ininterrumpida obras en distintos barrios de defensa contra inundaciones, que nos permiten hoy tener seguridad frente a condiciones extremas, y saber que la ciudad está a salvo, no quiere decir que no pueda haber situaciones extraordinarias, pero hasta donde podamos anticipar, hemos tomado todos los recaudos”, resaltó.

OBRAS PARA ESTAR TRANQUILOS

A su turno, Fein destacó que se trata de “una nueva obra que va enterrada, pero que nos hace tener la seguridad de que podemos estar tranquilos”, y reafirmó “el compromiso de seguir trabajando con el gobierno provincial, para modificar cada barrio de la ciudad”.

SEIS OFERTAS

Durante el acto llevado a cabo en la Vecinal “7 de Septiembre” se presentaron seis ofertas, la primera de Edeca SA, de 108.837.159,80 pesos; la segunda, de Obring SA, de 101.362.476,76 pesos; la tercera de la UTE conformada por De Paoli Trosce SRL y Prat SRL, de 104.160.782,44 pesos; la cuarta, de PECAM SA, de 106.983.171,50 pesos; la quinta, de Di Nale SA, de 110.785.358,76 pesos, y la sexta de De Sol SRL, de 106.480.632,44 pesos.

La traza del conducto troncal se iniciará en calle Schweitzer, desde Donado a Venezuela, por esta última hasta Martínez de Estrada, continuará en Pje. Cachi, calle 1441, Sánchez de Loria, Avda. Central y por calle 1406 hasta el Arroyo Ludueña. Los diámetros varían de 0.60m aguas arriba hasta alcanzar los 2.40m en los tramos previos a la descarga.

De la actividad participaron, también, la secretaria local de Obras Públicas, Susana Nader, y su par General, Pablo Javkin, además del coordinador de la Región 4 – Nodo Rosario, Marcelo Beltrán, y el presidente de la vecinal, Juan Carlos Osuna, entre otros.

La obra se completa con los siguientes conductos secundarios:

>> Santa Coloma, entre Tarragona y 1406.

>> Calle 1405, entre Tarragona y 1406 (previsto para etapa posterior).

>> Sánchez de Loria, entre 1441 y Schweitzer.

>> Avda. Central, entre Sánchez de Loria y Pje. Peatonal sin nombre y por éste hasta calle 1407.

>> Pje. sin nombre, entre 1441 y 1443.

>> Donado, entre 1479 y 1441, y por 1441 hasta Cachi.

>> Donado, entre Martínez de Estrada y calle 1449.

Cabe destacar que en el área saneada por esta obra se encuentra el Emisario 30, con descarga en el arroyo. Este emisario hoy tiene un funcionamiento adecuado sólo para eventos pluviales de baja recurrencia, resultando insuficiente para las tormentas de diseño consideradas en los proyectos. Se prevé la conexión de parte de este emisario a la obra nueva, con lo que se reducirá la cuenca de aporte al mismo, logrando una disminución del caudal en el sistema existente y permitiendo que resulte eficiente aun en tormentas importantes.

También se reduce el recorrido del agua en las zonas con pavimento con cordón cuneta y con zanjas, con lo que se obtiene un mejor nivel de servicio, ya que la capacidad de transporte de éstas es limitada produciéndose en la actualidad desbordes en algunas calles.

El proyecto considera la ejecución de ramales en el futuro, cuando se urbanicen los sectores correspondientes, por lo que el crecimiento de la población e impermeabilización del suelo no afectará el funcionamiento del sistema, ya que fue contemplado en el dimensionamiento de la obra.