Es con el objetivo de fortalecer el movimiento vecinalista a través del aporte de recursos que contribuyan al funcionamiento de las asociaciones vecinales de la ciudad. Se conformará a través del dos por mil de la recaudación percibida en el ejercicio fiscal venidero en concepto de tasas, derechos y multas.

Este jueves el Concejo acompañó una iniciativa de la concejala Alejandra Obeid (Bloque Partido Justicialista) que crea el F.A.V., Fondo de Asistencia Vecinal, que será destinado a “cubrir gastos de funcionamiento administrativos, de servicios, mantenimiento edilicio, certificaciones y honorarios profesionales” de las instituciones barriales vecinalistas.

La norma aprobada establece requisitos para su otorgamiento como la subsistencia de la personería jurídica de la institución, la constancia de inscripción en la AFIP, cuenta bancaria, y memoria y balance contable anual certificados. Asimismo, la ordenanza establece que los fondos deben ser rendidos por las vecinales conforme a las disposiciones del Tribunal de Cuentas Municipal y de los organismos provinciales de control.

Según la concejala Alejandra Obeid, autora de la iniciativa, “consideramos a estas asociaciones como el espacio de participación ciudadana de mayor relevancia en el territorio, en tanto posibilitan articular políticas barriales de acuerdo a las prioridades que plantean los vecinos organizados. Las vecinales representan a cada barrio, tienen rasgos y características propios”, expresó.

El artículo 7º votado por los concejales ordena “proveer en la formulación del presupuesto para el próximo ejercicio fiscal la conformación del Fondo de Fortalecimiento Vecinal ejecutándose las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza a partir del año fiscal en que se programe el fondo”.

El fondo se conformará por el equivalente al dos por mil de la recaudación percibida en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior en concepto de tasas, derechos y multas, con excepción de aquellos que posean un destino específico determinado por normativa vigente.

El Ejecutivo Municipal reglamentará la forma de ejecución de la cancelación del Fondo de Asistencia Vecinal, no pudiendo superar los seis meses entre una cancelación y la siguiente.

Antecedente

“Vale la pena aclarar -declaró la autora de la ordenanza- que este proyecto no es nuevo dentro del Concejo, ya que en el año 2008 en el curso de mi anterior mandato como concejala, había presentado otro de similares características, cuya aprobación lo transformó en la Ordenanza 11528. Lamentablemente dicha ordenanza fue vetada por el ex Intendente Mario Barletta mediante el Decreto n° 1129. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir”, expresó.

Obeid dijo que “quiero destacar el trabajo de Alfredo Penissi, dirigente vecinalista de nuestra ciudad, que tanto hizo para que esta nueva ordenanza sea una realidad. El fortalecimiento de las vecinales tiende a una política de descentralización que esta gestión Municipal tanto ha pregonado, pero nunca se dignó a ejercer. La creación del Fondo de Asistencia Vecinal puede ser una primera buena oportunidad de ir en ese camino”, finalizó.