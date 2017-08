Aunque no es la primera vez que recibe una intimidación por su labor en la Justicia, la ex jueza reconoció que el mensaje la preocupó e hizo un llamado de atención al Servicio Penitenciario. Cómo le llegó la filmación del líder de Los Monos

La ex jueza y precandidata a diputada nacional Alejandra Rodenas lamentó que lel video de Ramón Machuca –mejor conocido como Monchi Cantero– desde la cárcel “empañe” lo actuado en una causa mucho más amplia y significativa para Rosario e hizo un llamado de atención sobre los controles del Servicio Penitenciario. Cantero grabó el mensaje con un celular desde lo que parece ser su celda.

En contacto con Rosario3.com, Rodenas contó que vio el video este lunes por la noche cuando regresó a su casa después de una recorrida de campaña por ciudades de la región. Eran cerca de las 23.30 cuando amigos y militantes le informaron del mensaje de Cantero desde Coronda. “Se me heló la sangre”, reconoció la ex jueza, aunque aseguró que no es la primera vez que recibe una intimidación.

“Es todo falaz. Me preocupa que una persona que está procesada por asociación ilícita y demás delitos concomitantes nos trate de mentirosos”, lamentó la precandidata que defendió lo actuado en la causa Los Monos por todas las partes intervinientes y cruzó al Servicio Penitenciario que permitió (por acción u omisión) el ingreso de celulares al penal.

“Una unidad de detención tiene que tener la seguridad puesta en el control de los objetos que ingresan”, advirtió.

Esta mañana, el secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Coccoccioni había responsabilizado a la Justicia de ordenar el alojamiento de Monchi en un sector común y no en un área de máxima seguridad como había recomendado.

“La responsabilidad del lugar de detención no depende de la Justicia, es pura y exclusivamente del Servicio Penitenciario dónde alojarlo”, observó Rodenas y recordó incluso que como magistrada había sugerido la reclusión en aislamiento para Cantero.

“Que cada uno se haga responsable de lo que le cabe”, enfatizó.