Llegaron hace cuatro meses para escapar de las bombas que estallaban en Alepo. Y si buen agradecen el trato que les dieron en Argentina, lamentan el hecho de que “todo aumenta”.

Una familia de refugiados sirios, que llegó hace cuatro meses al país para escapar de la guerra en aquel país, confesó que se vuelve a Alepo porque no soportan más la inflación y la inseguridad, factores de los cuales les tocó ser víctima desde que están en el país.

“No aguantamos más, nos queremos volver a nuestro país”, admitió Taufiq Touma (40), que se afincó en la localidad cordobesa de Pilar junto a su esposa, Ani Hadad (29) y sus dos hijas, Kristel (10) y Mari Flor (13).

Este jueves 11 saldrá el vuelo que los llevará nuevamente a Alepo, una ciudad siria destruida por la guerra que estalló en 2011, pero en donde aseguran que ahora todo está más tranquilo. A su vez, afirmaron que tienen los papeles en orden para poder entrar nuevamente a su país. Sin embargo, aclaran: “Ya no podremos volver a salir como refugiados. Es sólo una vez”.

“Pensamos que la vida aquí sería más barata y que nuestras hijas tendrían futuro, pero no lo vemos ahora”, contó Taufiq en un entrevista a La Voz del Interior. Y precisó que en su ciudad natal “con 10 dólares vivimos una semana. Acá todo aumenta”. No obstante, aclaró que la gente los trató “muy bien en Argentina”.

En ese sentido, puntualizó: “No queremos pedirle plata a nadie, la queremos ganar. Mi padre fue la última persona que me dio dinero y no queremos ser una carga en Argentina”.

También el robo del que fueron víctimas hace un mes contribuyó en la decisión de volver a su país. Entraron a su casa y se llevaron ropa y los DNI argentinos, que luego recuperaron. “Esa noche no pudimos dormir”, contó Ani.