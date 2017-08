Sergio Maldonado, hermano de Santiago, desaparecido desde el 1 de agosto, llamó a manifestarse hoy, a partir de las 17, “en cada rinconcito del país” para exigir su aparición con vida. Tras los allanamientos a los escuadrones de Gendarmería Nacional de Esquel y de El Bolsón lamentó que se haya “perdido una semana de búsqueda”.

“Por favor, en cualquier rinconcito del país tenemos que estar hoy apoyando la aparición con vida de Santiago porque esto no puede quedar así”, fue el mensaje que trasmitió Maldonado esta mañana al convocar a la concentración de los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo, que se repetirá en los principales centros urbanos de todo el país.

Santiago Maldonado permanece desaparecido desde el 1 de agosto, luego de un operativo que Gendarmería realizó dentro del territorio de la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen.

Para el hermano de Santiago, el apoyo que le brindan los organismos de derechos humanos, entre los cuales destacó Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y a la Comisión Provincial por la Memoria, “es un pilar porque uno solo no podría estar haciendo esto”.

En declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10, Maldonado admitió que se siente “tranquilo” porque los allanamientos ordenados ayer por el juez Guido Otranto en los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería Nacional “corroboran todo lo que veníamos diciendo mientras nos acusaban de que no queríamos colaborar y, en realidad, sabíamos dónde había que buscar”. Sin embargo, lamentó que se haya “perdido una semana de búsqueda porque los allanamientos se tenía que haber hecho el jueves pasado”.

Consultado acerca del rol cumplido por el Gobierno Nacional en la búsqueda de su hermano, Maldonado denunció que el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, “tardó ocho días” en contactarlo con la excusa de que “no atendía el teléfono” y aventuró: “No quiero imaginarme lo que tardará en encontrar a mi hermano”.

“Si me guío por las cosas que pasan, están ocultando (información) porque si el juez (Otranto) el domingo dice, en un comunicado, algo diferente de lo que dicen los peritajes y la Defensoría, y el lunes (Milman) me contesta que se guía por Gendarmería, no entiendo en manos de quiénes estamos”, reiteró Maldonado al recordar que hoy se cumple el décimo día sin tener noticias de su hermano.

En cuanto a los videos que circularon por redes sociales en los que se veía a otro joven parecido a su hermano en la provincia de Entre Ríos, Maldonado fue contundente: “Me toman el pelo porque, sin verlo, me doy cuenta de que la versión es falsa, es de sentido común”.

“Son tan básicos para hacer las cosas, nos tratan de estúpidos”, se quejó y se mostró “preocupado porque amigos cercanas y gente buena cree en esas cosas mientras a Santiago lo está buscando todo el país y no puede estar paseando por Entre Ríos”, sorteando todos los controles “. Página12