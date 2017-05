El ministro de Seguridad habló por primera vez sobre el fallecimiento de Ángeles París, sucedido el 3 de mayo en la comisaría 10ª, tras mantener un encuentro con familiares de la docente. Aseguró que desde su cartera no van a “cubrir a policías que cometan hechos de corrupción o de violencia institucional”

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro habló por primera vez sobre la muerte de María de los Ángeles París, la maestra que falleció adentro de la comisaría 10ª el pasado 3 de mayo. Manifestó este sábado que desde el gobierno provincial quieren “saber qué es lo que sucedió” y aseguró que no van a “cubrir a policías que cometan hechos de corrupción o de violencia institucional”. También se refirió al desplazamiento de Silvio Cortez, jefe de la seccional donde murió la mujer.

En contacto con la prensa tras un encuentro que mantuvo en sede de Gobernación con familiares de Ángeles París y con autoridades de Amsafé Rosario y de la asamblea permanente de los Derechos Humanos, Pullaro dijo: “Es la primera declaración que hago sobre el hecho. No porque no quise sino porque en las dos conferencias de prensa que tuve (en Rosario) no me preguntaron. La reunión de hoy fue buena, contamos lo que se hizo desde que tomamos conocimiento (del fallecimiento). Queremos saber qué es lo que sucedió”.

“Desde el minuto cero nos pusimos a disposición del fiscal y brindamos los recursos materiales y humanos que él pudiera necesitar para esclarecer lo que sucedió”, añadió.

Pullaro enfatizó que “si algo no va a hacer el Ministerio es cubrir a algún policía que cometa un hecho de corrupción o de violencia institucional”. “En un año apartamos y exoneramos a más de 120 policías, pasamos a disponibilidad a más de 250 y realizamos más de 500 sanciones administrativas”, informó.

“Bancamos a la Policía cuando actúa correctamente porque buscamos bajar el delito. Pero somos implacables con quienes se apartan de la ley”, remarcó el ministro de Seguridad.

Consultado sobre el apartamiento del comisario de la seccional 10ª, señaló: “Fue una decisión del titular de la Unidad Regional II. Los elementos de prueba que necesitaba el fiscal ya fueron dados hace 15 días”.

Sobre el desplazamiento de Silvio Cortez, el hermano de la bibliotecaria fallecida indicó que fue una decisión que se tomó “tarde”.