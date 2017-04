El ministro afirmó que los cinco clubes de primera división de Santa Fe firmaron un convenio para que la Policía provincial ejecute el derecho de admisión en las canchas. Defendió el programa “Tribuna segura” y prometió que alcanzará a los barras

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó este miércoles el nuevo plan integral que se aplicará en los estadios de fútbol de Santa Fe y que incluye la puesta en marcha del programa nacional “Tribuna segura”, con 200 equipos para aplicar ese protocolo que analiza los documentos de identidad de los hinchas.

El funcionario destacó en conferencia de prensa que se unificaron “medidas que venimos llevando adelante desde hace tiempo” y anunció la vigencia de “convenios que firmamos con los cinco clubes de primera división que tiene Santa Fe”.

“El derecho de admisión que es privado, las instituciones se lo ceden al Estado de Santa Fe, que toma esa iniciativa para que los violentos no puedan ingresar al estadio”, describió Pullaro.

“Si le ganamos espacios a los violentos -continuó el ministro-, que tomaron las barras no desde el lugar de hinchas sino desde el lugar de mafias que pretenden tener economías ilegales, y desde el Estado tomamos la decisión de sacárselos, estamos devolviendo esos espacios a la sociedad”.

El titular de Seguridad provincial aseguró que el sábado pasado en el Parque Independencia “funcionó bien” la prueba piloto del programa nacional “Tribuna segura”.

Esa modalidad consiste en una aplicación que los policías tienen en sus celulares y que cotejan los DNI de los hinchas con una base de datos del Registro Nacional de Personas (Renaper). “Allí saltan las personas que tienen derecho de admisión o de captura”, dijo Pullaro.

“Vamos a tener 200 equipos en Santa Fe y en cada partido se va a controlar a las personas que no puedean ingresar”, añadió el funcionario y detalló que en la prueba piloto se detectaron a “dos personas que no podían ingresar al estadio por desobediencia a la Justicia y dos que tenían la documentación cambiada, no coincidía la cara con el documento, y se los llevó a la comisaría”.

Los barras también

El sábado pasado en el Coloso algunos testigos dijeron que integrantes de la barra de Newell’s ya estaban dentro del estadio cuando comenzó el operativo. Desde Nación afirmaron que esas personas también fueron controladas y más tarde las autoridades provinciales dijeron que hubo “un pedido especial del club”. Este miércoles Pullaro reconoció que el plan “tiene que seguir ampliándose”.

“Tenemos que mejorar la logística porque no está implementado todavía completamente el programa pero van a ser controlados absolutamente todos”, adelantó.