La discusión salarial pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes al mediodía, cuando el Ejecutivo provincial realizará una nueva propuesta.

La discusión salarial de los gremios docentes pasó a un cuarto intermedio para el martes a las 13. En el encuentro que mantuvieron este miércoles con el gobierno provincial en Santa Fe no recibieron una propuesta concreta. Hasta tanto no habrá medidas de fuerzas.

Según precisaron desde Amsafé provincial, hasta el martes próximo trabajarán en comisiones técnicas. En tanto, agregaron que este miércoles, en la reunión con autoridades provinciales, se discutieron los reclamos hechos por los gremios.

“Abordamos lo que ya se venía trabajando en la comisión de bienestar docente, que tiene que ver con los concursos y la estabilidad laboral. Hubo grandes avances, hay una agenda concreta. Valoramos que hay una diferencia en la cuestión salarial fundamentalmente aportada por fondos nacionales que llegaron con la modalidad Fonid aunque no lo son. Nuestra intención es llegar el martes con la propuesta armada y terminar el conflicto”, señaló la ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué.

Ante la prensa, el secretario adjunto de Amsafé provincial, José Testoni, manifestó las medidas de fuerza “están en suspenso” y agregó que “es innegable” que la anterior propuesta no era del 25 por ciento. “Hay un paro de 48 horas votado pero sin fecha. La semana que viene seguramente se convocará un plenario de secretarios generales si tenemos o no oferta salarial”, indicó.

“Ellos sostienen que tienen responsabilidad sobre los fondos provinciales y no sobre los nacionales. Nosotros no lo compartimos. Los docentes tienen una sola billetera, no dos”, finalizó Testoni.

Por su parte, la secretaria general de Sadop a nivel provincial, Patricia Mounier, dijo que están “en un camino de diálogo” con el gobierno, en el que manifestaron que la anterior oferta salarial “era irreal”. “Intentamos resolver la situación, revisamos números. Volvimos a plantear lo que dijimos: la propuesta no era del 25 por ciento”, concluyó.