El mausoleo del ex presidente Raúl Alfonsín fue profanado en las últimas horas en el cementerio del barrio porteño de Recoleta, donde desconocidos hicieron pintadas con aerosol y dejaron una inscripción que alude al peronismo.

El diputado nacional Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente, repudió esta mañana el vandalismo y señaló que eso “sólo puede ser obra de autoritarios y marginales”.

“Ya he recibido mensajes de repudio desde el PJ”, aclaró el legislador.

Y, en manifestaciones por la red social Twitter, pidió que “estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias”.

Los restos del ex presidente Alfonsín descansan en un mausoleo especial en la Recoleta desde mayo 2009, luego de pasar algo más de un mes en el Mausoleo de los Caídos en la Revolución de 1890 donde están sepultados dirigentes radicales.

El mausoleo de Alfonsín está compuesto por una construcción de mármol, con una cruz, el escudo nacional y el de la Unión Cívica Radical y una lápida que rememora el preámbulo de la Constitución Nacional que solía recitar cuando era candidato en 1983.

Alfonsín murió el 31 de marzo de 2009 afectado de un cáncer de pulmón.