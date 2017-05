Hace tres meses que la planta de Centeno está paralizada. La EPE frenó a tiempo la decisión que había tomado la cooperativa que brinda el servicio en la localidad. Los trabajadores, que acampan frente a la planta, indicaron que hay insumos que no pueden perder la cadena de frío.

A los problemas con los que ya cuenta la paralizada planta de SanCor en Centeno, se le sumó otro más. Esta vez, la cooperativa que brinda el suministro de energía intentó cortarle el servicio por la deuda que acarrea la láctea.

Los trabajadores que acampan frente a la planta, a la espera de definiciones por parte de SanCor, advirtieron que las pérdidas económicas podrían ser importantes si se cortaba la energía debido a los productos que no pueden perder la cadena de frío.

Si bien la Empresa Provincial de la Energía había manifestado la voluntad de no presionar a la láctea para que pague lo adeudado, la Cooperativa Regional de Servicios se hizo presente este lunes a la siesta para interrumpir la energía.

“Hubo un malentendido”, dijo a UNO Santa Fe el presidente comunal Juan Gufi. “Estuvimos haciendo gestiones con la Secretaría de Energía, con el director de la EPE. La cooperativa de servicios fue llamada a una reunión a Santa Fe para explicarles. Si bien la planta SanCor tiene una deuda, desde la EPE dijeron que no iban a presionar a la cooperativa por la deuda. Tuvieron una reunión donde pusieron en claro que no le tenían que cortar la luz. Fue notificada la cooperativa eléctrica y finalmente no ocurrió”.

El futuro de la fábrica sigue siendo una incógnita. “El acuerdo por los 450 millones de pesos a SanCor no alcanzan a Centeno, no le sirve. El único beneficio es que los trabajadores podrían estar cobrando el lunes que viene o martes parte del sueldo adeudado. Después la incertidumbre y la angustia siguen estando”, sostuvo.

La láctea todavía no oficializó la decisión de no seguir produciendo en esa planta, algo que perjudica a los trabajadores y dilata las soluciones alternativas. “Venimos tratando de buscar otras opciones pero no podemos seguir avanzando en ninguna negociación hasta que SanCor no se expida sobre los empleados. Se está pidiendo que SanCor venga con su departamento de recursos humanos y le diga a los trabajadores qué va a ser de su futuro”.

En este contexto, las dos opciones (venta o cooperativa) están supeditadas a las definiciones de la láctea sobre la planta y sobre los empleados. “La posibilidad de conformar una cooperativa o la venta a un privado es difícil cuando resta resolver estas cuestiones. Ellos decían que dependían del acuerdo. Bueno, ahora el acuerdo está pero los trabajadores siguen sin tener comunicación de la empresa”.