La expresidenta citó entre esos sucesos al fallo de la Corte que aplicó el dos por uno a favor de un represor. Ina a participar de una reunión en la sociedad de debate británica Oxford Union.

La ex presidente Cristina Fernández difundió hoy la carta con la que se excusó de participar de una reunión en la sociedad de debate británica Oxford Union bajo el argumento de que hubo “hechos de suma gravedad” en el país, como el fallo de la Corte que aplicó el dos por uno a favor de un represor, al sostener que “requieren” su “presencia en la Argentina”.

En un mensaje por las redes sociales que publicó desde Grecia, la dirigente del Frente para la Victoria dio a conocer la misiva en la que sostuvo que había visto “en el deber de posponer la visita” prevista para el martes 16 de mayo “en razón de que en mi país han ocurrido hechos de suma gravedad, que requieren de mi presencia en la Argentina”.

“A la situación económica y social que cada día se agrava más en perjuicio de las grandes mayorías del pueblo argentino, se le ha sumado un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado con el voto definitorio de los dos jueces que ingresaron en el año 2016 por iniciativa del actual gobierno”, acotó.

En su carta al presidente del grupo de debates inglés, Michael Li, Fernández sostuvo que ese “fallo permite que los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del Terrorismo de Estado en el marco de la dictadura cívico-militar que derrocó un gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976, no cumplan con sus condenas”.

“Ello significa que los más de 700 genocidas que hoy están en prisión, puedan volver a caminar por las calles con total libertad, como lo hicieron durante la vigencia de la impunidad legalizada”, especuló.

La ex presidente y abogada señaló que “con este abominable cambio no sólo se vuelve atrás en orden al respeto irrestricto a los Derechos Humanos” sino “algo mucho peor aún: se revictimiza a miles de compatriotas desaparecidos, encarcelados, torturados, y exiliados, a sus familiares”.

“Es mi deber estar en mi país para aportar a las acciones políticas y legales que se lleven adelante junto a todos y todas las que saben que esto no sólo puede, sino que debe modificarse”, escribió Fernández desde Atenas, tras lo cual viajará a Bruselas, Bélgica, para reunirse con miembros del Parlamento Europeo, por lo cual recién regresará a Buenos Aires el fin de semana venidero.