El gobernador Miguel Lifschitz, acompañado por los ministros de Educación, Claudia Balagué, y de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, presentó este martes los cursos 2017 del programa Nueva Oportunidad para la ciudad de Santa Fe, en el marco del Plan Abre.

La iniciativa, que ofrece cursos para la formación en oficios destinados a jóvenes de entre 14 y 30 años que no estudian ni trabajan, se propone alcanzar los seis mil participantes en toda la provincia.

“El programa sirve para ayudar a cada uno de los jóvenes a encontrar un camino mejor. Quizás para alguno es una nueva oportunidad y, para otros, es la primera ocasión de poder pensar el futuro de otra manera, con trabajo, desarrollo personal y progreso”, expresó Lifschitz.

“Todos necesitamos, en algún momento, un poco de ayuda y, cuando no hay nadie alrededor, tiene que estar el Estado, con sensibilidad, humanidad para entender cuál es el problema y cuáles son las soluciones posibles para que a cada uno de ustedes le pueda ir mejor en la vida, con lo que ya traen, su talento, capacidad y, tal vez, con algo más que nosotros podemos agregar. Esa es la idea de este proyecto”, agregó.

“Si queremos tener una provincia mejor necesitamos que todos puedan tener las mismas oportunidades, porque mientras haya gente a que le va muy bien y otras a las que le va muy mal, este país no va a funcionar. Nosotros tenemos que lograr que a todos nos vaya bien y en eso estamos empeñados”, concluyó el gobernador.

UNA PUERTA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Alvarez mencionó que, con la aplicación del programa, el gobierno provincial contribuye “a cambiar esta realidad social que, muchas veces, con violencia nos golpea a todos. Estamos convencidos que la capacitación profesional es una puerta para la integración social y ese es también uno de los objetivos del Nueva Oportunidad: ir a buscar e invitar a aquellos que necesitan que alguien los ayude a encontrarse a sí mismos, para que vengan a capacitarse”.

A su turno, Balagué destacó “cómo se suman cada vez más jóvenes y adultos que están buscando esa capacitación y esa oportunidad para tener un desarrollo laboral, familiar y una integración social”. Además, manifestó la necesidad de que el programa “se transforme en una política de Estado, que permita que muchas personas más, durante muchos años, lleven adelante este proceso”.

Finalmente, el director de Desarrollo y Orientación Social de la Región 3, Mariano Granato, expresó que “esto es un proyecto que se trabaja con mucho compromiso, articulando todas las áreas de los ministerios de Educación, Innovación y Cultura y Desarrollo Social” y que “recibe con mucho aprecio y afecto a cada uno de los jóvenes que tienen la intención de capacitarse y empezar a construir un proyecto de vida”.

NUEVA OPORTUNIDAD

El programa, enmarcado en el Plan Abre, propone un abordaje integral de jóvenes en situación de alta vulnerabilidad social, a los que se acompaña en un trayecto pedagógico de capacitación y fortalecimiento de vínculos sociales, con herramientas concretas para que puedan construir un proyecto de vida.

El objetivo es alcanzar este año a 6 mil jóvenes de toda la provincia, a través de los ministerios de Educación y de Desarrollo Social, y los municipios y comunas. Por ello se calculó la necesidad de gestionar 180 cursos con una cantidad de 2500 horas, aproximadamente.

Para cumplir el objetivo fueron convocados docentes en Rosario, Santa Fe y Reconquista, y se realizó una selección en la que se priorizó la experiencia en trabajo con jóvenes. Se presentaron 1500 docentes de toda la provincia a quienes se entrevistó personalmente, para luego conformar un escalafón que servirá para ir convocando de acuerdo al armado y a las prioridades del comienzo de los cursos.

PROPUESTAS

En las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé se ofrecerán 60 cursos: 40 de ellos en establecimientos del sistemas educativo (Centros de Formación Profesional, escuelas técnicas, talleres manuales, primarias nocturnas y Ceclas) y 20 en organizaciones sociales y distintos organismos, con alrededor de 80 capacitadores y referentes.

Las especialidades son herrería, carpintería, mecánica de motos, jardinería, huertas, deportes, planificación y cocina, entre otras.

PRESENTES

De la actividad, realizada en el Centro de Formación Profesional Nº 1, en la capital provincial, también participaron el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón; los diputados provinciales Clara García, Julio Garibaldi y Jorge Henn; el secretario de Gobierno, Mariano Cuvertino; la secretaria de Políticas Sociales, Vanesa Oddi; el director provincial de Educación Técnica, Producción y Trabajo, Pablo Vossa; la coordinadora provincial de Formación Profesional y Capacitación Laboral, Viviana Córdoba; el delegado de la Regional IV de Educación, Juan Cruz Giménez y el director de Formación Profesional N°1, José Rossi.