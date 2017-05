El presidente provisional del Senado dijo que la ley para limitar la aplicación del 2×1 que sancionó ayer el Congreso “fue una iniciativa del oficialismo”.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, recordó que la ley para limitar la aplicación del 2×1 que sancionó ayer el Congreso “fue una iniciativa del oficialismo”, y consideró que Mauricio Macri, como jefe de Estado, no opinó sobre el fallo de la Corte que benefició al represor Luis Muiña “porque no quiso meterse con los otros poderes”.

“Trabajamos mucho junto con juristas para que esta ley saliera y se limitara la aplicación del 2×1 fue una iniciativa del Gobierno. Si (Mauricio) Macri no habló antes fue porque no se quiso meter con otros poderes”, señaló Pinedo en declaraciones a la señal televisiva TN.

El senador salió además al cruce de las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien afirmó que con su gobierno “la Corte no hubiera producido un fallo” como el del 2×1, al entender que con esos dichos, la ex mandataria quiere demostrar que “tenía dominio sobre la Justicia”.

“Nosotros creemos en la independencia de la Justicia y eso lo respetamos. Cuando Cristina habla de cómo hubiera fallado la Corte durante su Gobierno habla del dominio que ella ejercía sobre otro poder. Tampoco queremos destruir a los organismos de derechos humanos como se dijo por ahí”, enfatizó.