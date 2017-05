Lo presentó hoy martes en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe la defensa de los dos sentenciados.

La defensa de Víctor Brusa y María Eva Aebi, ambos condenados en tres juicios por lesa humanidad durante la última dictadura, solicitó esta mañana en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el beneficio del 2×1 el cual prevé reducir el cómputo de la prisión ya que se trata de la ley más benigna.

La solicitud estuvo a cargo del defensor público del TOF, Fernando Sánchez. El mismo no brindó declaraciones a la prensa ya que según se informó desde el área a UNO Santa Fe, existe una directiva del Ministerio Público de la Defensa a nivel nacional, que prohíbe dialogar con los medios de comunicación sobre este requerimiento, el cual es el primero en la ciudad de Santa Fe.

Si bien el pedido se dio esta mañana, todavía no se corrió vista a la Fiscalía General del Tribunal, la cual impulsó los enjuicionamientos tanto para el exjuez federal Brusa como así también para la exguardiacárcel Aebi.

En su historial, Brusa se desempeñó como secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fe durante la dictadura civico-militar. Fue condenado por haber presenciado sesiones de tortura. Además tomó declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada) y obligó a los detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura. El mismo amenazaba a sus víctimas con que si no firmaban serían maltratados de nuevo.

En cuanto a Aebi fue sindicada en varias causas como quien trasladaba a las detenidas y simulaba fusilamientos.