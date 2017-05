Así lo afirmaron desde la Mesa Provincial de Lechería. Sostienen que los tamberos quedaron como rehenes de la crisis de SanCor y del conflicto entre el gobierno nacional y el sindicato de trabajadores de la industria lechera.

En contacto con UNO Santa Fe, Marcelo Aimaro, integrante de la comisión directiva de la Mesa Provincial de Lechería, sostuvo que “lamentablemente, los productores quedaron como rehenes de la situación”, que se agravó en las últimas horas con un paro por tiempo indeterminado dispuesto por Atilra, que impide que los tamberos puedan entregar leche a las plantas industriales.

“Estos son los primeros coletazos que dejan de rehén al productor. Hoy, lamentablemente esta disputa entre el gobierno y el gremio por el tema SanCor, recién se inicia, y el único que puede solucionar el tema es el gobierno nacional”, expresó.

Aimaro advirtió además que hay productores que no tienen capacidad para almacenar la leche más de dos días, y que si la medida de fuerza se extiende hasta mañana, la situación de los tamberos se va complicar aún más.

“Si no se resuelve esto rápido, no podemos tener la leche más de dos días y si mañana no retiran la leche hay tamberos que la van a tener que tirar”, manifestó y agregó: “Esto afecta directamente, y tras que estamos mal de producción, y de rentabilidad, hay que imaginarse si encima no retiran la leche”.

Por último, se mostró preocupado porque de fondo se trata de un problema de difícil resolución que implica el compromiso de varios sectores, y que por este motivo desde Meprolsafe “lo único que se puede hacer es un comunicado exhortando a que el gobierno nacional convoque a todos los actores a la misma mesa”.

“En el medio hay 4000 empleados, más todos los productores, y la verdad que el problema es muy grande, porque atrás de cada empleado, y cada productor, hay vendedores de insumos y transportistas, el panorama es complicado”, finalizó.