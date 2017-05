Bajo la consigna “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto”, la convocatoria fue multitudinaria.

Miles de santafesinos participaron este miércoles por la tarde-noche de la marcha en repudio al fallo de la Corte Suprema que aplicó el cómputo del denominado 2×1 en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad, y que motivó no solo actos similares en prácticamente todas las ciudades de importancias del país, sino también que el Congreso de la Nación aprobara una ley para aclarar y limitar el uso del 2×1. La convocatoria surgió del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe bajo la consigna “Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto”. Esta fue una de las marchas más numerosas de los últimos tiempos en la capital provincial. La concentración fue en la Plaza del Soldado, en Mendoza y San Jerónimo. Desde allí iniciaron el recorrido pasando por el Tribunal Oral Federal, para llegar a la Plaza de Mayo, el epicentro de todas las manifestaciones.

“Con respecto a la reacción que hubo de la sociedad hacemos un balance muy positivo en cuanto a que es generalizado el rechazo que hubo a que en Argentina se retroceda en políticas de estado de derechos humanos y queden en libertad los genocidas a través del mecanismo que estableció la Corte”, sostuvo Hugo Kofman, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia.

Ante el llamado de “reconciliación”

En relación al llamado de reconciliación que lanzó la Iglesia y que coincidió la semana pasada con el fallo de la Corte Suprema, Kofman adelantó que mañana jueves se reunirán con el arzobispo José María Arancedo.

En el encuentro los referentes de derechos humanos solicitarán un pronunciamiento público por parte de la Iglesia en cuanto al 2×1. Por otro lado pedirán que se aclare qué significa la “reconciliación” a la cual llama la Iglesia.

“Nosotros vamos a reiterar la posición que presentamos en el documento que entregamos la semana pasada. No podemos perdonar en nombre de las víctimas que están desaparecidas. Queremos que nos devuelvan los restos, no sabemos nada de los últimos días y que restituyan las identidades de los jóvenes que nacieron en cautiverio. No podemos hablar de reconciliación, cuando lo que esperamos, más que diálogo, es que se informe lo que pasó”, finalizó Kofman. Parlamento Informa/El Litoral/Uno