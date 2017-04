Fernando Quaglia, dueño de Marcon SRL, dijo que la situación “se hace insostenible” y pidió a la EPE que ayude a las Pymes.

Fernando Quaglia, dueño de Marcon SRL, una metalúrgica de la zona oeste de Rosario jaqueada por el tarifazo eléctrico, consignó que la situación de la planta “se hace insostenible”, y no descartó “cerrar o suspender al personal”.

“Veníamos aguantando los aumentos. En enero y marzo llegaron incrementos en la tarifa de la EPE, y el otro día llegó la nueva factura y la verdad es que casi me caigo de espalda. La suba última fue terrible. Se hace insostenible trabajar así. Es muy complicado”, afirmó Quaglia.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de La Ocho, el empresario dijo que el porcentaje de aumento que recibió en la última factura con relación a la anterior fue del 40 por ciento. “En total, desde enero hasta hoy el aumento fue del 77 por ciento. Ahora hay que pagar una boleta de 27 mil pesos. Las facturas son mensuales”, añadió.

“El problema es que si uno no produce la factura de la luz la tiene que pagar igual. El año pasado pagamos a mediados de año 7 mil pesos. Después pasó a 9 mil y luego pasamos a 14 mil pesos en diciembre y enero. En marzo se fue a 19 mil y ahora 27 mil pesos en abril”, agregó.

Quaglia dijo que de su empresa dependen 15 familias y tiene una trayectoria de casi 50 años. “Si esta situación no se revierte estamos en un problema serio. Empresas como la mía trabajan mucho a largo plazo y tener que descontar esa plata todos los meses es una locura. Yo no puedo trasladar el costo de la luz a mis productos. Además los productos que vendo ingresan más baratos al país por la importación. Estoy evaluando aplicar suspensiones como para poder sortear estos problemas”.

“Espero que la EPE revea esta situación y trate de ver posibilidad de ayudar a las Pymes. Si no, hay que buscar un plan b que es suspender personal o cerrar. En cuatro meses aumentaron un 70 por ciento la tarifa”, afirmó.