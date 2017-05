Al mismo tiempo, el titular del Frente Renovador tomó distancia de Cristina Fernández al recordar que al kirchnerismo decidió “enfrentarlo hace tiempo”.

El titular del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, no descartó hoy una eventual unión con el ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, con vistas a las elecciones legislativas de octubre al condicionar esa posibilidad al establecimiento de una “agenda común” en pos de la construcción de una alternativa política.

En tanto, volvió a tomar distancia respecto de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al recordar que “al kirchnerismo decidimos enfrentarlo hace tiempo, por el sueño de eternidad que traía Cristina bajo el brazo”.

“Hasta la tercer semana de junio no vamos a definir candidaturas porque en la pelea de los cargos se pierde de vista la agenda de hoy”, respondió Massa en Radio Mitre cuando le consultaron si podría establecer una alianza política con Randazzo.

“Hay gente del peronismo que también nos está ayudando a esta iniciativa de bajar los precios. Estas ideas nos tienen que unir, no la discusión por los cargos”, sumó; y aseguró que se trabajará “sobre la clave de una agenda que permita construir una alternativa a este gobierno”.

En otro tramo de la entrevista evitó pronunciarse sobre el lugar en las encuestas que ocuparía hoy una eventual candidatura del ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tras la difusión de detalles de su vida personal.

“No opino de dirigentes”, dijo; pero agregó que “golpea la idea de ejemplaridad que tenemos que dar todos aquellos que tenemos que representar a los demás”, la difusión de ciertas cuestiones, aunque recordó que “decide la gente”