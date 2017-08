El domingo habrá 33 mesas habilitadas en una treintena de cárceles del Servicio Penitenciario Federal en todo el país, entre ellas la de Ezeiza, en la que por primera vez sufragarán exfuncionarios y empresarios privados de su libertad por presuntos hechos de corrupción.

En total, según figura en el Padrón del Servicio Penitenciario Federal, son 4.180 presos que el domingo podrán emitir su voto para definir cuáles serán las listas de candidatos que quedarán en carrera para los comicios legislativos del 22 de octubre, ya que el voto para los reclusos no es obligatorio.

La población carcelaria federal alcanza a 11.233 personas, incluyendo condenados y procesados, de los cuales 6.773 están procesados y, de ellos, 4.180 son los que están habilitados a votar, ya que los condenados no votan.

El empresario santacruceño Lázaro Báez, su abogado Jorge Chueco, su contador Daniel Pérez Gadín; el exsecretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime; y el exsecretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista, José López, entre otros, están incluidos en este padrón, y votarán en el penal de Ezeiza. A ellos se suman también el empresario farmacéutico Íbar Esteban Pérez Corradi, detenido en el penal de Marcos Paz. involucrado en una causa por lavado de dinero y vinculado al triple crimen de General Rodríguez.

Otros de los detenidos en condiciones de votar este domingo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es el exintendente de Itatí (Chaco), Natividad Terán; y el viceintendente Fabio Aquino, ambos detenidos en el penal de Marcos Paz, acusados por narcotráfico junto a algunos policías, prefectos y otros funcionarios de esa localidad.

Para que la votación pueda realizarse, la Cámara Nacional Electoral enviará por avión una saca con boletas y urnas para cada uno de los 31 centros penitenciarios del país, donde se dispondrá una mesa con autoridades, para que los detenidos que así lo deseen puedan emitir su sufragio en el marco de las Paso.

Cada mesa contará con una urna y un cuarto oscuro con todas las boletas, y sus autoridades serán docentes que dan clase en esos establecimientos penales y guardiacárceles, según informaron fuentes de la Cámara Nacional Electoral.

En el caso de los presos que tienen su domicilio en un lugar distinto del que permanecen detenidos, se le llevarán al penal las boletas que corresponden a su provincia, lo que le permite optar entre las listas de candidatos a cargos de senadores y diputados nacionales del lugar de su domicilio originario.

Del mismo modo que ocurre en todo el país, la jornada electoral en los penales arrancará a las 8 y finalizará a las 18, en tanto el escrutinio lo hace directamente la Cámara Nacional Electoral, lugar al que se llevan todas las urnas en las que los presos voten.

Si bien el resultado que se obtiene no tiene una incidencia mayor en el resultado general de las Paso, ya que la población no es numerosa, fuentes de la Cámara indicaron que siempre resulta curioso apreciar el nivel de participación de las personas privadas de la libertad que optan por ejercer su derecho cívico.

El padrón de los privados de la libertad es un padrón separado, que no está incluido en el general, según lo dispuso la Ley 25.858, reglamentada en 2006, que incorporó el derecho a sufragar para quienes se encuentren cumpliendo prisión preventiva en período de elecciones.

Fuentes del Servicio Penitenciario Federal indicaron que “son muy pocos” los detenidos que prefieren “no votar” y detallaron que, a esta altura, los que expresaron su voluntad de hacerlo este domingo, ya realizaron las gestiones de rigor para contar con sus DNI y así poder emitir su sufragio.