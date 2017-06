Martín Lousteau estuvo en este martes por la noche en “Animales Sueltos”, donde hizo una análisis político sobre el 45 por ciento de indecisos para las próximas elecciones.

El ex embajador en Estados Unidos, en el programa de Alejandro Fantino, expresó: “Me parece que hay una enorme subestimación del electorado cuando se lo trata de polarizar. Me pone contento. La ciudadanía es mucho más inteligente que lo que proponen asesores de campaña”, expresó.

“La discusión sobre el pasado no la resuelve ni la inflación, ni las expensas”, sostuvo Lousteau en alusión a la grieta entre el Gobierno y el kirchnerismo.