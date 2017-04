Los restos de Araceli Fulles, la joven de 22 años, que fue estrangulada y enterrada en una casa de la localidad bonaerense de José León Suárez, fueron inhumados este sábado en el cementerio municipal de San Martín.

Araceli fue velada por sus familiares y amigos desde este jueves a las 20:00 en la Cochería Santa Lucía, de San Martín, desde donde poco después de este mediodía partió el cortejo fúnebre hacia el cementerio municipal con coronas de flores y pasacalles exigiendo justicia.

En su recorrido por las calles se escucharon en varias ocasiones aplausos al paso del coche fúnebre.

En tanto, este sábado por la tarde, la fiscal Graciela López Pereyra, indagará al principal acusado del femicidio, Darío Badaracco, quien quedó detenido este viernes por la noche en el Bajo Flores porteño, en cercanías a la Villa 1.11.14.

Araceli había sido vista por última vez el 2 de abril y fue buscada intensamente desde entonces en el partido bonaerense de San Martín y alrededores hasta este jueves a la noche, cuando perros rastreadores encontraron su cuerpo desnudo y cubierto con cal debajo de un contrapiso, a unos 35 centímetros de profundidad, en la casa de la familia de Badaracco, el principal acusado.

Según los resultados preliminares de la autopsia Araceli fue estrangulada, posiblemente con un lazo.

Los forenses establecieron que el homicidio se concretó entre 20 y 25 días antes del hallazgo del cuerpo, por lo que este dato abona la hipótesis que la joven fue asesinada el mismo día que desapareció.

Ricardo Fulles, el padre de Araceli, cargó este sábado contra la fiscal del caso y aseguró que “no está calificada ni para llevar a un chico a la calesita”.

“Tenemos tristeza en el alma y en el corazón”, dijo Ricardo que habló con los medios durante el velatorio de su hija.

Consultado sobre los asesinos de su hija, dijo: “Todavía no sabemos porque se ensañaron así de esa manera” y señaló “la maldad que tienen no puedo entender”.

De todas formas, dijo sentirse “contento que están todos ahí detenidos” pero estimó que “por ahí falta alguno más”.

“Es probable que falte la parte financiera que los bancaba para hacer muchas cosas”, advirtió.

Fulles afirmó que “a eso también vamos a llegar, nosotros no vamos a parar” en busca de justicia.

“No nos olvidemos que le puede pasar a cualquiera, hay que ayudar”, añadió.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a las críticas de la familia de Araceli sobre la tarea de la fiscal y subrayó que “evidentemente la Fiscalía tendrá que repasar un poco su tarea”.

Bullrich también se refirió al apartamiento de los tres efectivos de la Policía Bonaerense por su presunta vinculación con el hecho y advirtió que “no va a quedar un solo policía que esté del lado del delito”.

El padre de la víctima dijo también que le gustaría conocer a las vecinas que denunciaron el paradero de Darío Baradacco, el principal acusado por el crimen, que fue detenido este viernes por la noche en el Bajo Flores.

Nancy y Vanesa, vecinas del barrio, fueron quienes identificaron al sospechoso y dieron aviso a la Policía.

Esta mañana, Baradacco fue trasladado a la fiscalía de San Martín, donde será indagado al igual que los otros seis detenidos sospechados de participar en la muerte de la joven.

Según relató una de las mujeres que lo denunció, Badaracco “andaba solo como loco, drogado, como perdido; andaba con una bolsa en la mano, todo sucio”.

Los testigos también afirmaron que el prófugo no intentó escaparse ni se resistió al arresto.

“La Gendarmería lo puso contra la pared y no dijo nada”, contó la mujer.