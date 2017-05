El gobernador de Santa Fe encabezó en Rosario una jornada sobre la temática, con foco en las cuestiones vinculadas a transparencia, participación ciudadana y acceso a la información pública.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, encabezó este viernes en Rosario una jornada sobre la reforma de la Constitución provincial, cuyo foco estuvo puesto en las cuestiones vinculadas a transparencia, participación ciudadana y acceso a la información pública.

“Tenemos una firme voluntad de avanzar con el proceso de reforma constitucional; es una buena oportunidad para Santa Fe para encarar este proceso con generosidad, sin especulaciones; para dejar una base para los próximos años y plasmar la imagen de una provincia moderna, democrática y desarrollada”, aseguró Lifschitz.

“No se puede imaginar hoy una república democrática sin transparencia, sin participación ciudadana, ni acceso a la información pública”, afirmó el gobernador y agregó: “Desde nuestro punto de vista, ésta es una cuestión central para la provincia de Santa Fe y para la Argentina, sobre cómo construimos instituciones y democracias más legitimadas frente a la ciudadanía, que generen más confianza y representen mejor los anhelos y sueños de los ciudadanos”.

La actividad, realizada en la sede local de Gobierno, fue organizada de manera conjunta por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y Gobierno y Reforma del Estado. Contó con la presencia del director de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando; de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti; y los especialistas Gregorio Delfino Castillo, director general de la Secretaría de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México; y Gilberto Waller Junior, del Ministerio de Transparencia, Fiscalización y Control General de Brasil.

“TEMAS FUNDAMENTALES PARA LA DEMOCRACIA”

Blando coincidió en afirmar que la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información pública son “temas importantes no solo para Santa Fe y la reforma, sino fundamentales para la democracia, porque en la región existe una mirada aún positiva sobre las democracias pero hay desconfianza hacia las instituciones y sobre cómo funcionan, siempre ligada a los casos de falta de transparencia y corrupción”.

Castillo, en tanto, definió al encuentro como “un ejercicio participativo”, y señaló que “los procesos de reforma constitucional no se tienen que hacer al nivel de las élites de los gobiernos, sino escuchando a todos. En la agenda púbica, la transparencia y rendición de cuentas son temas trascendentes. No se puede pensar en una nueva concepción de gobernar sin transparencia; quienes no tomen en serio eso estarán en serios problemas”.

Waller Junior coincidió con Lifschitz en propiciar una “cultura de acceso a la información”, a la que definió como “un derecho humano que debe llegar a todos, al igual que la participación. Es muy importante esta discusión con la sociedad, parlamentarios y periodistas porque con la participación de todos es posible crear una sociedad más transparente y con mayor participación”.

De la actividad participaron los ministros, de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; el senador departamental Miguel Cappiello; los diputados provinciales Clara García y Rubén Giustiniani; y el secretario General del municipio local, Pablo Javkin, entre otros.