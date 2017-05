El gobernador de Santa Fe reconoció que tiene diálogo con el gobierno nacional, pese a que el trato que se le dispensa de la Casa Rosada no es el mismo que al de los aliados de Cambiemos.

El gobernador Miguel Lifschitz se quejó de que, pese a tener diálogo con el gobierno nacional, padece una situación de desigualdad respecto de las administraciones aliadas a Cambiemos y aseguró que no hay un trato equitativo con los amigos del PRO y los que no lo son.

“No puedo decir que no haya diálogo, porque de hecho hay apertura, teléfonos y despachos abiertos, hay buena predisposición pero a la hora de distribuir los recursos no hay equidad”, admitió Lifschitz, respecto de la relación que mantiene con el gobierno de Mauricio Macri.

No obstante, indicó: “Más allá de que hay mayor nivel de diálogo se sigue tratando con distinta vara a los amigos o a los políticamente afines que al resto. Y eso no es bueno, sobre todo para un gobierno que hace alarde de su federalismo y de su amplitud y del trabajo con todos”.

Lifschitz planteó sus diferencias con Macri en medio de la polémica que se suscitó en la provincia a partir de la publicación de un artículo en La Capital en el que se denuncia que las localidades “PRO-friendly” de Santa Fe reciben un trato privilegiado de parte del gobierno nacional.