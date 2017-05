El gobernador presidió el acto por la celebración de los 80 años del Samco de Gálvez.

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó este martes el acto central por la celebración de los 80 años del Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (Samco) de la ciudad de Gálvez, al que calificó como “un gran hospital de hermosa arquitectura que aún hoy se destaca”.

Lifschitz recordó que se había “comprometido hace tiempo en estar presente y acompañar esta celebración tan importante y tan sentida para los vecinos de la ciudad que hablan de este hospital como parte de sus vidas”.

El gobernador afirmó que “quizás ninguna institución esté tan vinculada a la historia de la comunidad como un hospital. Seguramente todos tienen alguna anécdota con esta institución que fue pensada como un gran hospital de hermosa arquitectura que aún hoy, después de 80 años, se destaca y nos muestra la visión de futuro y las aspiraciones de aquella generación que hace casi un siglo imaginó, pensó y construyó este edificio con una fuerte impronta comunitaria, con una iniciativa y un aporte importante de quienes eran los referentes de la comunidad de aquellos años”.

“Hoy los desafíos son otros”, reconoció Lifschitz. “Mantener estos edificios no es una tarea sencilla y me alegro de que hayamos podido colaborar en la refacción de la fachada. Se ve al hospital en perfectas condiciones, lo que habla del esfuerzo permanente de la comunidad y de las autoridades en mantenerlo de esta forma”.

EL SAMCO

Se trata del efector de referencia en la zona que tiene una población aproximada de 22 mil habitantes y cuenta con área de internación, pediatría, quirófano, maternidad, centro de rehabilitación, guardia 24 horas, sala de rayos, laboratorio y psiquiatría. También funciona allí una posta del SIES/107 y emplea a más de 170 trabajadores.

Desde su creación, el 16 de mayo de 1937, ha sido un centro de salud abierto a su comunidad e integrado a ella, sosteniendo la misión de brindar servicios sanitarios con calidad y eficiencia en todo el ámbito de la ciudad y área de influencia, basado en el paradigma de la atención primaria de la salud no solo para curar sino para promover, prevenir y rehabilitar, encauzado a mejorar la asistencia, apuntando a la atención integral de la salud de toda la comunidad.

PRESENTES

La actividad se desarrolló en la sede del centro asistencial ubicado en calle Bartolomé Mitre 1550 de la ciudad de Gálvez y contó con la presencia del ministro de Salud, Miguel González; el secretario y la subsecretaria de Gestión Territorial Primer y Segundo Nivel de Salud, Silvio González y Andrea Uboldi respectivamente; la diputada nacional Gisela Scaglia; el senador departamental Danilo Capitani; la diputada provincial Victoria Tejeda; el intendente de Gálvez, Mario Fissore; y la directora del Samco, Patricia Ruiz, entre otras autoridades nacionales, provinciales, municipales y del Samco.