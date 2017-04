“Todo lo que hagamos en materia de prevención vale la pena porque salva vidas”, dijo el gobernador. La iniciativa busca promover en los jóvenes, hábitos que inspiren una vida saludable y una recreación segura.

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este lunes el programa de seguridad vial “Conductor Designado”, que busca promover en los jóvenes hábitos que inspiren una vida saludable y recreación segura.

“El número de víctimas fatales de accidentes de tránsito es muy alto en la Argentina. No es sencillo reducir esos índices, porque tienen que ver con múltiples causas, entre ellos, conductores con alcohol en sangre”, explicó Lifschitz.

Como parte del programa, se colocará una cinta identificatoria al joven que manifieste su intención de sumarse como conductor designado y de esta manera accederá al consumo de bebidas sin alcohol en forma gratuita. Al salir del establecimiento nocturno se le realizará el control respectivo a través de los alcoholímetros y si esta persona respetó lo acordado, se le entrega un premio que es la posibilidad de ingresar gratuitamente al lugar en otra oportunidad.

“Todo lo que hagamos en materia de prevención vale la pena porque salva vidas y porque cumplimos con nuestra responsabilidad política”, menciono. “La sociedad nos exige que tengamos capacidad de adelantarnos a los acontecimientos y con eso tiene que ver este tipo de acciones que apuntan a atacar las causas de los accidentes de tránsito”.

“Esta iniciativa va en buen sentido y no se puede poner en práctica exitosamente si no es con el compromiso de las autoridades locales y los empresarios, quienes deben promoverla, generar el estímulo y difundirla”, señaló el gobernador.

REDUCIR LA CANTIDAD DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Por su parte, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, manifestó que “esta es una iniciativa de articulación de diferentes áreas del gobierno provincial con intendentes y presidentes comunales, asociaciones civiles y empresarios privados de la nocturnidad que apunta a generar conciencia y a llevar adelante una política pública que nos permita reducir la cantidad de accidentes de tránsito”.

Pullaro agregó que existen “lugares del interior de Santa Fe a los que nuestros jóvenes se trasladan para divertirse y muchas veces esa diversión termina en tragedia”. Y, para evitar eso, el programa “apunta a trabajar en una política pública concreta de tener, al menos, un joven, de los que van a transitar, que no consuma bebidas alcohólicas para evitar accidentes de tránsito”.

Por su parte, el secretario de Juventudes, Pablo Lamberto, destacó que “este programa busca, de manera articulada entre las distintas áreas del gobierno provincial, los gobiernos municipales y comunales, el sector privado y la sociedad civil, fomentar hábitos saludables entre los jóvenes y una nocturnidad segura”, así cómo “reducir una de las principales causas de muerte en los jóvenes menores de 35 años, que es la siniestralidad vial”.

“Creemos que con la articulación entre lo público y lo privado podemos darle a este programa, la sostenibilidad necesaria durante un largo período de tiempo”, concluyó Lamberto.

Las autoridades presentes entregaron un kit del programa “Conductor Designado” a autoridades de las localidades de Casilda, Ceres, Esperanza, Avellaneda, Pujato, Rafaela, Gálvez, Reconquista, Rosario, San Cristóbal, San Javier, San Jorge, San Justo, Santa Fe, Santo Tomé, Sunchales, Tostado, Venado Tuerto, Vera y Villa Constitución.

Cada kit contiene un alcoholímetro con pipetas, remeras para el personal, imágenes para indicar la pertenencia de un local nocturno al programa, premios para los conductores, folletería sobre el programa e información de prevención.

PROGRAMA “CONDUCTOR DESIGNADO”

Se propone reforzar la articulación en materia de prevención vial con los Municipios y Comunas, los organismos estatales y actores estratégicos del territorio provincial, como instituciones escolares y universitarias, docentes, padres, establecimientos de diversión nocturna y organizaciones no gubernamentales relacionadas a la temática.

En este marco, se conformará la red de establecimientos de diversión nocturna por la seguridad vial en la cual estos espacios que congregan la mayor cantidad de jóvenes conductores durante la noche se comprometan a implementar, junto a municipios y comunas y el gobierno de Santa Fe, a través de la APSV y el Gabinete Joven, la promoción de la figura de los conductores designados.

PRESENTES

De la presentación también participaron el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el diputado provincial Julio Garibaldi; el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres; el subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, Fernando Peverengo; el director Provincial de Formación y Divulgación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Sebastián Kelman; intendentes y presidentes comunales que firmaron el acta compromiso de adhesión al programa, integrantes de la Red de Municipios y Comunas Joven, y demás autoridades provinciales y locales.