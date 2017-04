Las acciones forman parte de la agenda hídrica planteada por el gobierno provincial en febrero pasado.

El gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de la Producción, Luis Contigiani, presentaron este miércoles el Programa de Asistencia financiera a productores santafesinos afectados por la emergencia hídrica, que está compuesto por dos líneas de préstamos: una para el sector lechero y la otra para pequeños comercios del sector agropecuario e industrial.

Lifschitz recordó que el programa integra los puntos 8 y 9 de la “agenda hídrica que fue planteada en febrero, después de haber sufrido, por segundo año consecutivo, una crisis hídrica que afectó a distintos departamentos de la provincia de Santa Fe: la creación de un Fondo de inversión y desarrollo para la asistencia financiera al sector tambero, y una Línea de financiamiento de emergencia para industrias y productores afectados por las inundaciones.

FONDO DE INVERSIÓN Y DESARROLLO PARA LA ASISTENCIA FINANCIERA AL SECTOR TAMBERO

En cuanto a su conformación, el gobernador subrayó que “en un tiempo muy breve, logramos la aprobación de la ley correspondiente, con un apoyo unánime de las dos cámaras legislativas”. Asimismo, señaló que dicho fondo “va a permitir asistir a 1300 tamberos en situación de crisis, que constituyen una parte importante en la estructura productiva en el sector lácteo”.

“El nombre de Fondo de inversión y desarrollo no es casual, la denominación de inversión y desarrollo tiene un sentido de futuro, nosotros estamos apostando, no solamente a salvar a los tambos en esta emergencia, sino a consolidar un modelo de desarrollo del sector tambero y del sector lácteo en la provincia de Santa Fe”, continuó.

Lifschitz también explicó que “este primer Fondo se constituye con 150 millones de pesos que aporta el gobierno provincial de su presupuesto y con 250 millones que es el aporte que ha comprometido el gobierno nacional a través de su ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Ese compromiso se efectúo hace más de 60 días y todavía no se efectivizó, descontamos la buena voluntad del ministro pero sabemos también de las trabas burocráticas que a veces existen en el ámbito nacional, esperamos que esto se pueda concretar a la brevedad porque es lo que nos va a permitir ejecutar la totalidad de este Fondo”.

“De concretarse ese aporte de 250 millones sería, por ahora, el único aporte nacional que la provincia de Santa Fe recibiría por la emergencia climática de este año y, por otro lado, en realidad no sería un aporte sino un préstamo que la Nación le hace a la provincia de Santa Fe para devolver en un plazo de entre 18 y 24 meses”.

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE EMERGENCIA PARA INDUSTRIAS Y PRODUCTORES AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES

Lifschitz especificó que se basa “en un convenio con el Banco de Santa Fe que nos permite un monto de hasta 500 millones de pesos”. Además adelantó que “seguramente el monto se va a ampliar la semana próxima para poder destinar esta línea a la compra de silobolsas para los productores agropecuarios e industrias afectadas dando una respuesta efectiva a un sector muy comprometido de nuestros productores agropecuarios en toda la provincia”.

“De alguna forma, también estamos recuperando la idea de un organismo financiero como el que tuvo hace mucho la provincia de Santa Fe: un banco de inversión y desarrollo”, concluyó el gobernador.

AYUDA EXTRAORDINARIA A PRODUCTORES

Contigiani indicó que con la presentación se “concretan varias iniciativas centradas en un programa de asistencia financiera en condiciones muy ventajosas para los productores agropecuarios de la provincia, que vienen sufriendo las consecuencias de las diferentes crisis hídricas”.

El ministro calificó como “un hecho político-técnico muy importante que hemos logrado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo a principios de año, que es la creación del Fondo de inversión y desarrollo que nos permite concretar una ayuda extraordinaria a nuestros tamberos; una herramienta que le permite a la provincia recuperar parte de su política financiera y, dentro de la misma, fijar las condiciones de acuerdo a las diferentes coyunturas”.

“Hoy -explicó- vamos a estrenar esta medida con un fondo lácteo de 400 millones de pesos destinado a 1300 tamberos que están sufriendo dos crisis hídricas consecutivas y que ya venían con problemas de quebranto económico en la cadena de valor láctea. Esto va a permitir brindarles un auxilio muy importante, en condiciones muy ventajosas, por ejemplo créditos con un año de gracia, a devolver en dos años, de 36 cuotas fijas en pesos, y cero tasa de interés, que nos da un promedio de 300 mil pesos para cada tambero”.

Contigiani aclaró que “todas estas carpetas y listados de productores se hicieron en reuniones en diferentes comunas y frente a frente con los tamberos fuimos construyendo la documentación”, a tiempo que destacó que “se hizo un trabajo territorial con los presidentes comunales, lo que permite tener transparencia en el otorgamiento de esta línea de crédito extraordinaria por parte del gobierno de Santa Fe”. Del mismo modo, destacó la labor de los senadores departamentales: “Con todos articulamos la presencia territorial, porque esto es una política de Estado”.

“El Fondo de inversión y desarrollo vino para quedarse. Es una política de Estado, un compromiso de nuestro gobierno con el sector productivo, con el máximo consenso que se puede lograr”, agregó el ministro.

En cuanto a la Línea de financiamiento para industrias y productores, explicó que contempla “un línea de crédito de emergencia de 500 millones de pesos, hasta un año de gracia, con 48 meses para su devolución y una tasa de interés que va a quedar en el 13% con un subsidio de 4 puntos porcentuales por parte del gobierno provincial destinado a productores de hasta un millón de pesos, con certificado de emergencia y desastre”.

También dijo que alcanzará “a industrias y Pymes industriales” y que el sector industrial también va a tener “un certificado para poder entrar al sistema bancario que va a ser otorgado por el Ministerio de la Producción”.

Por último, el ministro destacó que “todo este programa financiero es único en el país. El Fondo de Inversiones y Desarrollo como herramienta, y este tipo de crédito con las condiciones otorgadas por el gobierno provincial es algo innovador en términos de políticas públicas”.

