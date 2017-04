“Santa Fe es una provincia privilegiada. No todas tienen tanta historia como la nuestra”, afirmó el gobernador.

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, participó este martes del acto por el 150º aniversario de la fundación de la colonia y pueblo de Cayastá.

“Ciento cincuenta años nos hablan de una gran historia y de otras muchas. Porque aquí, estuvieron los pueblos originarios; después llegó Juan de Garay y empezó otra historia distinta, con la fundación de Santa Fe la Vieja, y más tarde, muchos siglos después, los inmigrantes que llegaron desde Francia con todas sus costumbres. Y en esa mezcla, tenemos la actual Cayastá”.

“Santa Fe es una provincia privilegiada, no es cualquier provincia. No todas tienen tanta historia como la nuestra, no todas tienen trescientas sesenta y tres localidades, ochocientos kilómetros de largo, tierras diversas, climas distintos, distintas culturas e historias, en cada rincón de Santa Fe”, sostuvo Lifschitz.

“Y tenemos en común nuestro espíritu de lucha, nuestra cultura del trabajo, a Santa Fe nadie le regaló nada, desde el principio, siempre fue logrado con lucha, con esfuerzo, enfrentando los intereses de los poderosos, como lo hacía el brigadier Estanislao López, allá en los inicios de la nación, donde Santa Fe levantaba las banderas del federalismo, defendía los intereses del interior, frente al poder central de Buenos Aires. Esa es la Santa Fe que nos gusta, la Santa Fe que está de pie, la que no baja los brazos, la de la producción, de las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños productores”, afirmó.

“Nuestra industria siempre se ve amenazada, por impuestos excesivos o políticas económicas que no ayudan, pero allí están nuestros empresarios que nunca aflojan. Esa es la Santa Fe de hoy, la que está escribiendo la historia de 2017, la que nos toca gobernar con políticas y acciones concretas”, agregó.

“La realidad se cambia con obras, con proyectos y con políticas concretas, por eso nosotros nos hemos decidido a llevar adelante el plan más ambicioso de los últimos 30 o 40 años en la provincia de Santa Fe, con más de mil obras en marcha: rutas, defensas contra inundaciones, obras hidráulicas, de saneamiento y mejoramiento urbano; obras de integración en los barrios de los grandes conurbanos; más de 160 escuelas nuevas y reparación edilicia en más de 2.100 establecimientos de toda la provincia; hospitales y centros de atención primaria para la salud; nuevas comisarías y edificios para la Justicia; y obras de energía eléctrica. Todo lo que se necesita para pensar el futuro y el desarrollo sustentable”, precisó el gobernador.

“Estamos convencidos de que las obras son el mejor testimonio que un gobierno puede dejarle a las futuras generaciones; porque pasan los años, pasan los gobiernos y las obras quedan y mejoran y transforman la realidad de los pueblos y de la provincia en su conjunto”, aseguró.

El gobernador también afirmó que “estamos haciendo un fuerte apoyo a nuestros empresarios, pequeños y medianos, con líneas de financiamiento, para productores agropecuarios, frutihortícolas y ganaderos, empresarios comerciales para promover el desarrollo local y generar mñás trabajo y fuerte impulso a la educación pública, por una educación que llegue a todos”.

“Para el gobierno de Santa Fe, los departamentos Garay y San Javier, los de la Costa santafesina son muy importantes. Por eso estamos terminando de desarrollar un plan para su desarrollo «A Toda Costa», que contiene todos los proyectos para pensar esta región en los próximos 20 o 30 años”.

Lifschitz felicitó a los vecinos de Cayastá por los 150 años, “y por el orgullo que tienen cuando cuentan su historia, porque la historia de ustedes es nuestra historia, la historia grande de esta provincia. Vamos a trabajar juntos por una Cayastá mejor, para recuperar la historia y para construir un futuro que nos llene de orgullo a todos.

Por su parte, el senador provincial por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann, agradeció la presencia del gobernador y realizó una breve reseña de la historia de Cayastá, al tiempo que saludó y felicitó a los vecinos de la localidad presentes en el acto.

En tanto, la presidenta comunal de la localidad, Verónica Devia, señaló que “desde el gobierno comunal venimos trabajando para garantizar igualdad de oportunidades a sus habitantes”, y destacó que a lo largo de la historia “aprendimos a luchar por nosotros mismos y desde nuestro interior sacamos los medios y las fuerzas”.

“Hoy el pasado y el presente convergen aquí –continuó–, y en eso que fuimos y estos que somos confluyen los valores del trabajo, de construcción colectiva y de bien común”, afirmó.

FUNDACIÓN DE LA COLONIA Y PUEBLO DE CAYASTÁ

La colonia y pueblo Cayastá nace de un tratado de colonización convenido entre el gobernador Nicasio Oroño, y el francés Jean Baptiste Lèon, Conde de Tessières – Boisbertrand; quien junto a su hijo Edmond y a cuarenta familias suizo francesas del Cantón Valais dieron origen a la localidad en abril de 1867.

Para el historiador Augusto Fernández Díaz, “Cayastá” deriva de la transformación fonética “kollasta”, que podría ser la aglutinación de “kolla” y “astay”, que hace referencia a “mudanza”. De allí Cayastá significaría “pueblo colla que se muda”.

La localidad cuenta con el Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe La Vieja (Monumento Histórico Nacional) testimonio de la primera fundación de Santa Fe, llevada a cabo por Juan de Garay en 1573.

PRESENTES

De la actividad, realizada en la plaza San Martín de Cayastá, también participaron la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese; el secretario de Turismo de la provincia, Martín Bulos; el senador por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann; las diputadas provinciales Clara García y Marita Ayala; el coordinador de la Región 3 (Nodo Santa Fe) Carlos Yossen; el presidente comunal de Helvecia, Luciano Bertossi; y el cura párroco Eduardo Ríos; junto a otras autoridades ministeriales y de la región.