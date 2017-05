“Recordar a Ana Frank es hablar del presente y del futuro porque ella nos convoca a la esperanza y la vida”, manifestó el gobernador de Santa Fe. El video, denominado “Libertad de reflexionar”, fue realizado por jóvenes de la provincia.

El gobernador Miguel Lifschitz participó este lunes de la presentación del video “Libertad de reflexionar”, creado por el equipo de la asociación civil “La Casa del Sur” para el espacio educativo “Ana Frank en Santa Fe”.

El próximo 20 de julio, el material audiovisual recibirá un reconocimiento en la ciudad de Amsterdam (Holanda) por el valor que tiene en promover la reflexión sobre el concepto de los cuatro roles que atraviesan la experiencia de violencia: víctima, perpetradores, protectores y observadores pasivos. “Este acto tiene el sentido de reconocer un producto artístico, pedagógico y cultural”, manifestó el gobernador.

“Ana Frank reflejó, con la inocencia de un niño, todo el drama que representó el holocausto y, al mismo tiempo, la esperanza que siempre anida en el corazón de las personas, aun en las circunstancias más difíciles por las que podamos atravesar”, añadió Lifschitz.

“Recordar a Ana Frank es hablar del presente y del futuro porque ella nos convoca a la esperanza y la vida y creo que su mensaje tiene absoluta vigencia, por eso a lo largo de los años sigue siendo una lectura de todas las edades, nacionalidades y credos”.

“Esta muestra nos pone en lugar de asumir compromisos, de no ser pasivos frente a la segregación, la discriminación, la intolerancia y la violencia”. Además, agregó que pretende “celebrar el reconocimiento logrado a nivel internacional que nos va a poner en el mapa de todos los países que realizan actividades en relación a Ana Frank”.

“El valor de hacerlo en equipo, de integrar a tantos jóvenes que, a través de esta experiencia, han tomado contacto con el libro, con su mensaje, con esa vivencia y la pueden transmitir”, destacó el gobernador.

“Este video habla bien de los santafesinos, de una provincia que valora la diversidad, que respeta a los que piensan diferente, que integra, que suma, que imagina y piensa el futuro como de todos y para todos donde las diferencias, en todo caso, sirvan para enriquecer una construcción colectiva sobre la base del respeto a los derechos humanos”, concluyó.

ESPACIO ANA FRANK

El representante de las actividades del Centro Ana Frank Argentina en la provincia de Santa Fe, y concejal de la ciudad de Santa Fe, Leonardo Simoniello, agradeció al gobernador por el interés y también “a los capacitadores, docentes y entidades” que participaron en este trabajo.

Simoniello destacó la gran convocatoria que tuvo el espacio Ana Frank, y valoró especialmente la labor de los guías: “Los jóvenes que le pusieron el hombro a cada una de las circunstancias, contándoles a sus pares de qué se trataba cada uno de los talleres”. En este contexto, también valoró el acompañamiento del Ministerio de Educación al que “agradecemos enormemente la confianza”.

Por último, recordó que “hubo un profesor judío que decía que a los mandamientos existentes habría que agregarle tres más: No serás victimario; no serás víctima; y no serás observador pasivo. Esto es lo que buscamos con los jóvenes”, concluyó.

SANTA FE, EJEMPLO EN EL MUNDO

El director del Centro Ana Frank y representante de la Fundación Casa Ana Frank de Holanda para el Cono Sur, Héctor Shalom, mencionó que “la provincia de Santa Fe ha sido un ejemplo en el desarrollo de las acciones de La Casa de Ana Frank en el mundo. Fue la primera provincia que aprobó una ley que establece el natalicio de Ana Frank, el 12 de junio, como el Día de los adolescentes y los jóvenes por la inclusión social y la convivencia contra toda forma de violencia y discriminación”.

“Todo lo que hacemos se orienta a generar reflexión acerca de los periodos más terribles de la historia, sobre cómo construir convivencia y cómo contrastar cierta cultura que promueve violencia y discriminación”, concluyó Shalom.

“LIBERTAD DE REFLEXIONAR”

El video fue declarado de interés por el Ministerio de Educación de la provincia en ocasión de la 5ª visita de las muestras “Ana Frank: una historia vigente” y “De la dictadura a la democracia: la vigencia de los derechos humanos” pertenecientes al centro Ana Frank Argentina.

El material audiovisual fue reconocido como un recurso pedagógico muy importante para incorporar a todos los proyectos educativos que desarrolla La Casa de Ana Frank en más de 90 países.

PRESENTES

Del acto, realizado en el salón Blanco de Casa de Gobierno, también participaron el secretario de Gobierno, Mariano Cuvertino; el secretario de Educación, Oscar Di Paolo, y los diputados provinciales, Patricia Tepp y Julio Garibaldi.