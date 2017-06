Con este acto, Santa Fe se convirtió en la primera provincia en impulsar una iniciativa de estas características para el fomento de las inversiones en energías renovables.

En un acto que se realizó este miércoles en el Salón Blanco de la sede de Gobierno en Rosario, el gobernador Miguel Lifschitz lanzó la Convocatoria a Proyectos de Energías Renovables.

De esta manera, Santa Fe se transforma en la primera provincia a nivel país en impulsar este tipo de iniciativas destinada a todos aquellos empresarios, emprendedores, instituciones y ciudadanos que posean ideas, anteproyectos o proyectos relativos a la generación de energías a partir de fuentes renovables.

La convocatoria también alcanza a municipios y comunas, cooperativas y privados que deseen postular terrenos aptos para desarrollar proyectos de energías renovables.

Lifschitz firmó el decreto que impulsa la convocatoria y además designa a la Secretaría de Estado de la Energía como Órgano Ejecutor. También crea una Comisión Evaluadora Ad Hoc encargada de analizar las iniciativas que se presenten que estará integrada por representantes de la Secretaría de Estado de la Energía, la Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional, la subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, y la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables.

El gobernador afirmó que “Santa Fe es una provincia que tiene un plan de desarrollo, que busca la calidad de vida de sus habitantes y necesita energía”. Luego, añadió que el objetivo de esta convocatoria es “poner en sintonía todo el esfuerzo del gobierno junto a los emprendedores, empresarios e inversores que tengan interés de desarrollar este tipo de proyectos”.

En ese sentido, agregó que la provincia “ha venido avanzando y tomando protagonismo, ya no solo en la distribución de la energía a través de la EPE, sino que también desde la creación de la Secretaría del Estado de la Energía, el gobierno le dio rango de políticas de Estado a la energía y la producción energética, particularmente en energías renovables y, desde nuestra gestión, con la creación de la empresa EnerFe contribuimos tanto al desarrollo del servicio de abastecimiento de gas natural como a la producción y abastecimiento de energías renovables”.

“Nos interesa utilizar energía de origen nacional y santafesino, por lo menos en la mayor proporción posible, aunque sabemos que a veces hay que recurrir a tecnologías o productos elaborados en otros lugares”, pero el objetivo es “utilizar la mayor parte de tecnología santafesina y lograr que puedan participar de estos proyectos empresas que se dediquen a la producción de energías renovables o que necesiten co-generar y por esto se embarcan en estos proyectos para alimentar su propia actividad productiva y eventualmente abastecer a la red”.

“Nuestra convocatoria apunta a los proyectos que sean de interés para la provincia de Santa Fe; por esto la idea de convocar no solo a inversores, emprendedores e innovadores de nuestra provincia, sino también de otros lugares del país o del mundo que tengan interés en desarrollar proyectos aquí”, para luego “seleccionar los de mayor interés para la provincia y al mismo tiempo poner a disposición la gran cantidad de herramientas que hoy tiene este Estado provincial para apoyar el desarrollo, la producción, la inversión y la innovación”.

A continuación, destacó que “esta convocatoria nos demuestra que estamos transitando un camino de desarrollo sustentable; porque tiene que ver no solamente con el ambiente, sino también con el desarrollo regional y de las fuerzas productivas locales y con el impacto social. Es decir, un modelo de desarrollo que se retroalimente a sí mismo y que genere fuerzas y capacidades a partir de sus propias fortalezas”.

En el acto, también estuvieron la secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese; el subsecretario de Energías Renovables, Maximiliano Neri; y el presidente de la Agencia Santafesina de Inversiones, Carlos Braga.

Geese indicó que necesitábamos “encontrar una herramienta que nos permita ver, en forma eficiente, qué proponen los privados y qué necesita lo público para que la gestión de la energía sea lo más eficiente posible”. Además, agregó que “sabemos que hay muchas intenciones de sumarse a esta convocatoria para darle fuerza a este conocimiento que ya tenemos”.

También afirmó que “tenemos toda la intención de transformar esta realidad que vivimos hoy. Este es un trabajo entre todos, así que los invito a formar parte de esta convocatoria y a traer sus proyectos; todo lo hacemos juntos”.

Por su parte, el subsecretario de Energías Renovables, Maximiliano Neri, fue el encargado de presentar los detalles de la iniciativa. “Tenemos muy buenas expectativas sobre esta convocatoria. La concurrencia que tuvo este acto nos demuestra que lo que venimos pensando es correcto, hay muy buena perspectiva para el desarrollo de las energías renovables”, manifestó.

“Esta convocatoria nos va a permitir ordenar toda la información disponible para poner a disposición todas las herramientas que tenemos desde el gobierno para lograr la ejecución de la mayoría de los proyectos que se presenten”.

PRESENTES

También estuvieron el senador departamental Miguel Cappiello, la diputada provincial Clara García, el presidente del directorio de Enerfe, Mauricio Colombo; el presidente de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Raúl Stival; y el secretario de Energía de la provincia de Entre Ríos, Raúl Arroyo. Entre los invitados a la convocatoria asistieron representantes de las empresas del rubro, consultorías, cámaras y asociaciones profesionales, entidades de la producción, miembros de establecimientos industriales, polos científicos y parques tecnológicos de todo el país.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los proyectos deberán ser ingresados por la web de la provincia www.santafe.gov.ar/energía que, a partir de la semana próxima, pondrá a disposición los Términos de Referencia, luego de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Energía que da inicio a la Convocatoria.