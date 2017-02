El gobernador Miguel Lifschitz inauguró viviendas en el barrio Nueva Esperanza de la capital provincial junto al presidente Mauricio Macri, al tiempo que lamentó que durante décadas no se hayan generado las condiciones propicias para que las familias trabajadoras puedan acceder a la vivienda propia.

“Creo que no hay necesidad más importante para una persona, para una familia, que contar con la vivienda propia, con el techo propio. No hay ninguna posibilidad de construir una vida familiar, de educar a los hijos, de tener una convivencia armónica entre los distintos integrantes del grupo familiar si no es en el marco de una vivienda digna, que tenga los espacios necesarios, que tenga la solidez de calidad constructiva y que tenga los servicios indispensables”, aseguró el titular de la Casa Gris en el acto de entrega de las casas a familias afectadas por la creciente de los ríos en 2016.

En ese sentido, dijo que “lamentablemente, en la Argentina, a lo largo de décadas, se ha generado un déficit, una falta de ingreso a la vivienda para millones de familias y muchas de esas familias están aquí, en la ciudad de Santa Fe, en Reconquista, en Vera o en Rosario”.

Y agregó que “en los pueblos del interior, familias trabajadoras, familias que hacen un esfuerzo permanente para superarse, para mejorar su situación, pero que por sí solas no pueden llegar al sueño de la vivienda propia, por eso es tan importante la participación del Estado para poder lograr su derecho”.

Lifschitz señaló que “ese esfuerzo tiene que ser compartido porque lo primero que se necesita para tener una vivienda, el presidente lo sabe porque fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y también lo sabe José Corral, es tener los terrenos, tener la tierra que tenga las condiciones para ser urbanizada; esa es una tarea, principalmente de los gobiernos locales”.

A su vez, mencionó como otro de los desafíos es lograr que tenga servicios, infraestructura, “que llegue la energía eléctrica, el agua, las cloacas, el gas natural, si es posible; y en este caso tiene que estar el esfuerzo de la provincia, que es la responsable de muchos de estos servicios, para invertir y lograr que esa tierra esté apta para que se puedan construir las viviendas”.

“Después viene la parte más importante desde el punto de vista de la inversión, que es la vivienda misma; y allí es donde se necesita el aporte y la colaboración del gobierno nacional”, apuntó.

En la entrega de viviendas estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley; el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya; el intendente de la ciudad, José Corral; y el titular del sindicato de trabajadores rurales y estibadores (Uatre), Gerónimo Venegas.