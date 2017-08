El gobernador dijo que la alusión a la cosecha fue una exhortación interna a la dirigencia del Frente Progresista para que transpire la camiseta en la campaña. Pedido a Farías para que analice la autorización a los partidos provinciales. Solidaridad y respaldo a Rodenas.

Lía Masjoan – Mario Cáffaro

politica@ellitoral.com

“Vamos a seguir el trabajo institucional, de obras, de la misma manera. Tengo un compromiso con la gente que va más allá de las relaciones políticas. Les pedí a nuestros dirigentes compromiso y apoyo”. La respuesta es del gobernador Miguel Lifschtiz quien aclaró el sentido de sus expresiones del 3 de agosto pasado en un plenario del Frente Progresista. Allí señaló que “hemos sembrado en todo el territorio sin mirar a qué lugar o a qué partido pertenece cada uno. Ahora llegó el tiempo de la cosecha, porque somos un proyecto político, no una sociedad de beneficencia. Ahora queremos cosechar lo que hemos sembrado y esperamos tener una buena cosecha, porque los próximos dos años vamos a seguir sembrando”.

Las expresiones de Lifschitz motivaron un documento de los senadores justicialistas donde expresan “preocupación”, en cuanto a que el acompañamiento hacia comunas y municipios en el futuro, será condicionado por el resultado electoral que alcance el Frente Progresista Cívico y Social el próximo 13 de agosto en las PASO y el 22 de octubre en la elecciones generales.

Lifschitz visitó este miércoles la redacción de El Litoral acompañando a los pre candidatos a diputado nacional, Luis Contigiani, y a concejal, Emilio Jatón. En términos políticos, el mandatario admitió la incertidumbre que existe sobre el resultado electoral del próximo domingo; profundizó su concepto de buscar mayores exigencias para la inscripción de partidos políticos; aclaró sus expresiones en un acto partidario y se refirió a las amenazas a la actual precandidata y ex jueza penal, Alejandra Rodenas.

– ¿Qué proyecciones tiene para el domingo?

– Son elecciones primarias que se caracterizan, como nunca, por la cantidad de boletas de candidaturas con lo cual es difícil anticipar resultados. Las encuestas que tenemos son muy disímiles, aún las hechas por nosotros y que nos merecen mayor confianza. Son disímiles entre sí; a veces hay datos contradictorios entre una semana y otra lo cual nos indica que hay mucha gente que no ha decidido el voto y que lo hará en los últimos días. Hay mucha confusión y muy poca seguridad respecto del voto. Cuando a la gente se le repregunta si tiene ese voto seguro o si puede llegar a cambiarlo, una proporción importante dice que podría cambiar. No es un voto seguro.

– Días atrás, la consultora Mariel Fornoni de Management & Fit admitió que es muy difícil encuestar Santa Fe

– Tengo experiencia en elecciones y es la primera vez que no me animaría a dar un pronóstico porque hay mucha diversidad de candidaturas. Las fuerzas principales -a excepción de (Agustín) Rossi- que es el único candidato instalado y conocido, tienen figuras que se están instalados, caso Luis (Contigiani), caso (Albor) Cantard, caso Alejandra Rodenas con lo cual es difícil saber hasta donde la gente ha logrado identificarse. Recién el domingo tendremos datos certeros.

– Usted ha dicho que se propone cambios en la ley para evitar la proliferación de candidaturas. ¿Se va restringir la participación en las elecciones?

– No, hay que ser muy flexibles en términos de permitir la participación de los partidos políticos, aún los más pequeños, de menor representación, pero deben tener su espacio. Además de los partidos políticos reales, que tienen existencia política, hay una cantidad de partidos que podríamos -no se si no denominar truchos- porque en principio estarían cumpliendo con los requisitos formales pero no tienen existencia real, no son partidos políticos. Hay personajes que tiene cinco o seis partidos que según dicen los alquilan – no me consta- pero no tienen existencia real, no tienen representación en ninguna parte. Creo que hay que ponerles algún límite, pero fundamentalmente para defender la democracia y no terminar malversando la confianza de la gente que muchas veces se da cuenta. Le he pedido al ministro (Pablo) Farías que analice la situación y en lo que es competencia provincial que podamos ponerle algún filtro, algún límite a esa profusión de partidos que no son reales.

– Su discurso días atrás en ATE – Casa España ha generado muchas reacciones. Dijo que no volverá a sembrar donde no cosecha y esto ha generado reacciones políticas, entre ellas de los senadores justicialistas.

– Pero ese discurso estaba destinado exclusivamente a nuestros militantes, fue una reunión interna del Frente Progresista. No a los ciudadanos ni a los candidatos de otros partidos que, obviamente, no tienen ningún compromiso ni tienen porque tenerlo. La expresión fue a nuestros dirigentes locales, de nuestro sector político del Frente porque era una reunión de dirigentes del Frente. Les pedí el mayor compromiso posible con la lista de candidatos a diputados nacionales porque en muchas comunas no hay primarias o donde los dirigentes locales priorizan la elección local, es lógico. Les pedí compromiso. Les pedí que así como habíamos colaborado con ellos, dándoles respaldo; me saco fotos con todos; voy a los actos, los ayudo, de la misma manera les he pedido reciprocidad en el trabajo militante.

– O sea que ¿no parará obras donde pierda?

– No, no. Vamos a seguir el trabajo institucional, de obras, de la misma manera. Tengo un compromiso con la gente que va más allá de las relaciones políticas. Son dirigentes de nuestro sector y les puedo pedir cosas que a otros no les puedo pedir.

Yo también le reclamo igualdad al gobierno nacional. Más allá de las diferencias,pide que me trate igual que a María Eugenia Vidal. Si lo reclamo a la Nación, lo tengo que aplicar en relación a intendentes y presidentes de comunas.

– ¿Cómo toma la intimidación a la ex jueza Rodenas por parte de un ex integrante de Los Monos?

– Habla del desparpajo de estos personajes. Esta (por Los Monos) es una organización que hoy está totalmente desarticulada. Sus cabecillas están muertos, presos, procesados o condenados. Todavía se siguen dando el gusto de seguir hablando y profiriendo amenazas o haciendo apreciaciones sobre los procesos judiciales que los han llevado hasta allí. En el caso de Rodenas, ha hecho un buen trabajo en esta causa y por supuesto le exprese la total solidaridad, respaldo y se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no le ocurra absolutamente nada. No creo que sean un tema que pase a mayores aunque siempre hay que ser prevenidos en estas cosas porque son personajes peligrosos y que han sido parte de una organización muy compleja y muy violenta.

Cánticos, banderas, carteles y festejo anticipado. Una gran cantidad de personas se dieron cita anoche para participar del cierre de campaña del Frente Progresista Cívico y Social del que tomaron parte, además, numerosos dirigentes políticos, legisladores y funcionarios de diverso rango. El gobernador Lifschitz sostuvo que ‘estamos ratificando un proyecto de gobierno en la provincia. El voto de los santafesinos será el combustible que necesitamos para ir todavía más rápido, en la ampliación de derechos. Vamos a construir una nueva mayoría progresista en la Argentina. Si queremos ir hacia un país moderno y desarrollado, con ética y compromiso social, tenemos que decir que miren a Santa Fe‘ mientras que el precandidato a diputado nacional, Luis Contigiani sostuvo que ‘cuando en la Nación recortan derechos sociales, en Santa Fe estamos inaugurando 55 mil metros cuadrados de hospitales de alta tecnología con acceso para todos. Acá ayudamos a las pequeñas y medianas empresas, al comercio, defendemos el empleo. Creemos en el Estado como palanca para el desarrollo. Nuestra fortaleza no es el fracaso de uno o de otro, son las convicciones de un Estado presente y activo‘, expresó.