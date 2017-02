Se presentaron nueve empresas para realizar las obras que cuentan con un presupuesto superior a los $ 128 millones y beneficiarán al saneamiento de numerosos barrios.

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó este lunes de la apertura de sobres con las ofertas para la obra de entubado Canal Norte y desagües afluentes, desagüe secundario Joaquín V. González y desagüe secundario Cristóbal Woodgate, de la ciudad de Rafaela. Las tareas cuentan con un presupuesto oficial de 128.571.355 pesos.

“Esta es una ocasión por demás de especial para encarar una obra tan importante como la que estamos proyectando y que vamos a poner en ejecución, seguramente en no más de 60 días”, afirmó.

“Recuerdo haber venido a Rafaela antes de ser gobernador, y siempre me hablaban de dos temas prioritarios para la ciudad: el desvío del tránsito pesado, para sacarlo de la trama urbana; y el entubamiento del canal norte. Pudimos poner en marcha rápidamente la licitación del desvío que, en estos días, seguramente la empresa va a comenzar la obra; y hoy estamos licitando la obra de entubamiento”, dijo Lifschitz.

“Las obras urbanas tienen un enorme impacto, porque no solamente mejoran el escurrimiento y los desagües, y protegen a la ciudad durante las precipitaciones intensas, sino que también mejoran los barrios. Esta obra tiene ese sentido, es parte de un plan ambicioso que llevamos adelante en los 19 departamentos de la provincia. Durante 2016 invertimos 10.500 millones de pesos en obra pública y este año esperamos invertir más de 25 mil millones, es decir, dos veces y medio más que el año pasado”, anunció.

Al respecto, agregó que “esto tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo conjunto de nuestros equipos técnicos, de nuestros ministerios de Infraestructura y Transporte, y de Obras Públicas, y de la Secretaría de Estado del Hábitat, con los municipios y comunas”, señaló Lifschitz.

“Este año arrancó con muchas dificultades relacionadas con el clima: lluvias, zonas inundadas, familias, productores y tamberos de la región afectados y muy complicados. Somos conscientes de las necesidades y demandas de la sociedad y estamos trabajando contra reloj para ayudar y asistir en la emergencia a las familias damnificadas y, fundamentalmente, a los productores y a los tamberos. Y en estos días vamos a poner en marcha algunas herramientas de asistencia económica y financiera –como nos habíamos comprometido– con los tamberos, aunque todavía no llegó la plata de la Nación”.

Al respecto, agregó que “continuamos trabajando en el mediano y en el largo plazo, porque los problemas hídricos no se pueden pensar en la coyuntura. Necesitamos planificación y análisis integrales de las cuencas que no se hicieron antes. Venimos de décadas de no abordar estos temas como corresponde, teniendo un plan director de las cuencas, en particular de la del Vila Cululú que atraviesa el departamento Castellanos e involucra a Santa Fe y a Córdoba”, prosiguió.

Lifschitz remarcó “la firme decisión de avanzar en obras de coyuntura –las más inmediatas–, y al mismo tiempo, en los planes directores que se necesitan para tener la certeza de que las obras que hacemos hoy son realmente las necesarias y que no solamente beneficiamos a una zona, localidad o región, sino que no perjudicamos a otras zonas y a otros lugares de la cuenca aguas abajo”.

PLAN DE SANEAMIENTO

El intendente de Rafaela, Luis Castellano, destacó que “es un momento importante porque ésta es una obra que viene desde hace mucho tiempo gestionada”, y detalló que “la necesidad de poder llegar adelante esta obra tiene que ver con nuestro plan de saneamiento hidráulico de la ciudad, que hemos diseñado junto a quien es el flamante secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Juan Carlos Bertoni; a quien felicito también”.

“Hoy estamos licitando una obra de $ 128 millones de pesos, obras que serían imposible para el Municipio de Rafaela poder financiar con presupuesto propio y que sin el apoyo del gobierno provincial y del gobierno nacional nosotros no pudiésemos cumplir con ese plan de desagües”, agregó Castellano.

LAS OFERTAS

Para desarrollar los trabajos se presentaron nueve ofertas por parte de las siguientes empresas: Prat S.R.L. cotizó los trabajos por un monto de $ 143.878.080,81; Inmac S.A. lo hizo por $ 129.799.079,46; la UTE Edeca S.A.- Dinale S.A. cotizó $ 137.079.796,72; Menara Construcciones S.A. ofertó $ 148.494.651,00; Werk Constructora S.R.L. propuso realizar las obras en $ 137.907.287,94; Marle Construcciones S.A. presentó una oferta de $ 128.404.381,48; CRZ Construciones S.R.L. cotizó $ 146.564.856,97; Ponce Construcciones ofertó $ 153.000.795,60; y Cocyar propuso $ 154.981.984,40.

CANAL NORTE

La cuenca del Canal Norte se extiende con sentido predominante oeste-este, sobre el sector norte de la ciudad y tiene una superficie de 1363,62 Ha. El Canal Norte tiene influencia directa sobre los barrios: “Güemes”, “Martín Fierro”,”9 de Julio” (parcial), “Fasoli”, “Guillermo Lehmann”, “30 de Octubre”, “Alberdi”, “Villa Dominga”, “Italia”, “Barranquitas”, “Nuestra Sra. De Luján”, “Monseñor Zaspe”, “Virgen del Rosario” y “Mora”.

La obra conlleva, además de la mejora resultante de su justificación hidráulica, un importante beneficio social ya que existen asentamientos de vecinos peligrosamente cercanos a la inestable traza actual.

PRESENTES

Durante el acto de apertura de sobres, desarrollado en la Plaza Italia -Jaime Ferre y Antonio Destéfani- de Rafaela, el gobernador también estuvo acompañado por el vicegobernador, Carlos Fascendini; el ministro Infraestructura y Transporte de la provincia, José Garibay.

Además, asistieron los diputados provinciales Clara García, Roberto Mirabella; el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Juan Carlos Bertoni; el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo; el subsecretario de Auditoría y Control, Omar Saab; el secretario de Obras de la municipalidad de Rafaela, Luis Ambort; el jefe Gabinete de Rafaela, Eduardo López; el coordinador de la Región 2 – Nodo Rafaela, Pablo Pinotti; el presidente del Concejo de Rafaela, Silvio Bonafede; concejales; y demás autoridades provinciales y municipales.