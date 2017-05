El gobernador aseguró que “desde hace cuatro semanas” la provincia tiene “presencia permanente” los lugares afectados por las inundaciones.

El gobernador Miguel Lifschitz destacó que la provincia “no ha requerido asistencia” al gobierno nacional para paliar “la crisis producida en Melincué por el desborde de la laguna” y afirmó que su administración “garantiza totalmente” la ayuda a la gente afectada por las inundaciones.

Lifschtiz participó hoy del acto con el que se dejaron inauguradas las obras de pavimentación de la ruta provincial 225s y acceso al parque Industrial de Villa Gobernador Gálvez.

En esa oportunidad, dijo que no se ha requerido ayuda a la Nación, porque “todo lo que ha sido asistencia a la población en Melincué ha sido cubierta por la provincia”, y detalló: “Tenemos presencia permanente desde hace cuatro semanas y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder con el clima. Esta es la realidad”.

En declaraciones al programa “Trascendental”, que se emite por La Ocho, aclaró que “lo que sí va a ser importante es la participación (del gobierno nacional) a futuro en la realización de otro tipo de obras de infraestructura. Pero por ahora para la emergencia estamos bien cubiertos y no estamos requiriendo ningún tipo de asistencia porque eso está totalmente garantizado”.

Admitió que recibieron “promesas” por parte de funcionarios nacionales de que rápidamente van a hacer llegar propuestas. “Hemos tenido muchas reuniones. Hablé telefónicamente con el ministro Nicolás Dujovne hace dos días atrás y me dijo que en no más de 48 horas me iba a hacer llegar una propuesta asi que supongo que hoy estará llegando, espero que sí”, detalló el mandatario provincial.

“Antes que haya un desembolso obviamente hay que llegar a un acuerdo, hay que definir las tasas de actualización, los montos, la forma de pago, eso es lo que estamos discutiendo”, agregó.

“Si recibiéramos esos fondos, muchas de estas obras, y también las que reclama el intendente de Melincué, se podrían estar haciendo”, finalizó Lifschitz.