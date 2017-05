El gobernador opinó sobre la comisión bicameral que pretenden crear los legisladores del PJ en la Cámara Alta, para indagar sobre las obras contra inundaciones ejecutadas en las gestiones socialistas. Negó que la provincia no esté asistiendo a la localidad de Melincué, tal como lo denunció su jefe comunal, Gabriel Rébora.

La dramática situación que atraviesa la localidad de Melincué, que debió ser parcialmente evacuada a raíz del desborde de la laguna y el colapso del anillo de defensa, derivó en un fuego cruzado entre oficialismo y oposición. En medio del caos, su presidente comunal Gabriel Rébora (Partido Justicialista) tildó de “atorrantes” a funcionarios provinciales, y acusó abiertamente a las últimas gestiones socialistas de “abandonar” al pueblo por no ser del mismo signo político. “Los dos únicos responsables de esto son Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz; de ahí para abajo, todos. Fue un abandono. Hace cinco años que les venimos diciendo que va a pasar esto y nunca tuvimos respuesta”, denunció. Sus dichos fueron refutados, en primer término, por el senador departamental Lisandro Enrico (UCR), quien lo trató de “desequilibrado”. Además, le reprochó haber depositado en un plazo fijo dinero que debía ser usado para ejecutar obras, y hasta le recordó una sentencia judicial por la habilitación de un prostíbulo en su localidad.

Más derivaciones

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, consideró que Rébora no está a la altura de las circunstancias. “Yo entiendo que se sienta sobrepasado por la situación; su rol debería ser el de poner calma y tratar de organizar a la población. Él tiene una responsabilidad de liderar, y estar repartiendo culpas y exagerando en mucho de lo que dice, no es bueno; no sirve para nada. Tiene que asumir una posición distinta y después discutiremos si lo que se hizo está bien o mal. Hoy, la urgencia nos exige trabajar de otra manera y me parece que no está a la altura de las circunstancias lo que está haciendo”, planteó.

Chicana al Senado

El propio gobernador se refirió también ayer al tema. Miguel Lifschitz evitó hacer valoraciones sobre Rébora, aunque defendió el trabajo de la provincia. Y con una de sus respuestas, trascendió la discusión sobre lo que sucede en Melincué. Es que a propósito de lo que ocurre en ese distrito, un colega lo consultó sobre el proyecto que impulsan los senadores justicialistas de la provincia, para investigar las obras hídricas ejecutadas y no realizadas desde 2008 a la fecha, es decir, durante las últimas gestiones socialistas. Con ironía, Lifschitz saludó la idea, pero desafió a los legisladores a investigar lo que sucedió en las últimas décadas.

“Me parece bien (que constituyan la comisión) -dijo el mandatario-; habría que investigar los últimos 35 años y ver las obras que se hicieron y las que no se hicieron, claro”, sentenció.

Diagnóstico

Respecto de las imputaciones de Rébora y consultado por El Litoral, Lifschitz aseguró que la provincia estuvo presente para asistir a la localidad. “Hace por lo menos un mes que estamos prácticamente allí a través de nuestros funcionarios; Marcos Escajadillo hace quince días que está instalado allí. El secretario de Asuntos Hídricos estuvo también estos días en Melincué y yo estuve hace un par de semanas. Hemos estado detrás del tema; lo que pasa es que cuando se producen situaciones excepcionales como las precipitaciones del año pasado y este año y el agua se acumula, es muy difícil darle solución a una cuenca que es cerrada y que no tiene forma de desaguar”, describió.

El PJ encuentra más hechos que investigar

Tras la crisis en Melincué, el bloque de senadores del justicialismo emitió un duro comunicado contra la política hídrica de los dos gobiernos anteriores y del actual. Subrayó que se “refuerza la necesidad de crear una Comisión Bicameral Investigadora y de Seguimiento de las Obras Hidráulicas y Viales.

“La inundación de varios departamentos del oeste santafesino, la llegada del agua a la zona urbana de Melincué, la inundación de Arroyo Seco, la realidad es que no hubo prevención y no se efectuaron las obras necesarias”, sostuvo la bancada que advierte que ésas son “sólo algunas” de “las pruebas” que justifican la mencionada Comisión Bicameral.

“La desgracia que viven nuevamente los pobladores del departamento General López muestra a las claras que en esta materia no hubo previsión ni decisión política para evitarla”, subraya.

El encargado de presentar la iniciativa fue el senador por Castellanos, Alcides Calvo, cuyo departamento vio afectados 43 de sus 46 distritos. El legislador sostuvo que la grave situación que vive la provincia por efecto de las inundaciones “no se arregla con cambios de funcionarios sino con decisiones políticas y con mayor previsión”.

Calvo aclaró que con esta herramienta “queremos ayudar y también controlar que son nuestras funciones, darle más agilidad a la acción de gobierno, que es lo que reclama la gente; la burocracia estatal no coincide con los tiempos y las necesidades de la población afectada”.

“Proponemos un trabajo conjunto que sirva para tratar de no equivocarnos en el futuro, aprendiendo y corrigiendo los errores del pasado, ya que si llegamos a esta situación es porque algo se hizo mal o porque faltó decisión política para realizar lo que se debía, con la suficiente previsión de las consecuencias negativas”, dijo.

Los legisladores justicialistas dejaron en claro que “el agua no hace miramientos ni distinciones políticas, afecta a todos por igual y si hay algo que hace daño es echarle la culpa a los demás”.

Recordaron que siempre han acompañado los requerimientos presupuestarios del Poder Ejecutivo y destacaron que el gobernador Miguel Lifschitz haya anunciado que esta vez “vamos a hacer más obras que nunca”.

Para el PJ en el Senado se debe “hacer un paréntesis y mirar atrás: qué planificaciones, qué trabajos públicos u obras hídricas se han diseñado o se han armado estratégicamente en los últimos años, principalmente desde el 2007 hasta el 2015 inclusive, y qué actuación tuvieron los organismos competentes”.

“Desde 2008, la inversión pública presenta una subejecución de partidas presupuestarias en Obras Públicas, se ejecutó sólo el 55% de los créditos presupuestarios habilitados; existe relación entre esta subejecución y la falta de obras tan importantes para evitar situaciones de emergencias hídricas”, señalan los legisladores justicialistas.