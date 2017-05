El ex presidente de Colón ingresó a tribunales junto a sus abogados y escoltado por la policía, en medio de manifestantes que los agredieron con huevos y piedras.

El juez de Instrucción penal Darío Sánchez, indagó hoy al ex presidente de Colón, Germán Lerche, a quien le atribuyó la presunta defraudación en 21 hechos durante los siete años que estuvo al frente de la institución de barrio Centenario (entre 2006 y 2013). La declaración indagatoria comenzó apenas pasadas las dos de la tarde del martes, y se extendió por más de una hora en el subsuelo de los tribunales locales.

Lerche, junto con los abogados Luis Ernesto Rossini, Gabriel Hernando y Pamela Severini -ésta última como miembro del estudio Rossini-, ingresaron quince minutos antes de la hora fijada por el magistrado, por la puerta lateral del edificio que da a la calle 3 de Febrero.

Una horda de barras que estaban frente a las escalinatas del palacio de Justicia aguardando la llegada del imputado, lo recibió con insultos e incluso arrojaron huevos y piedras, según reconocieron más tarde los abogados de parte. “Si no hubiera sido por la policía la entrada y la salida a tribunales hubiera sido un desastre”, destacó el Dr. Rossini, indignado por el comportamiento de los manifestantes que incluso golpearon con un huevo a su colega, la Dra. Severini. “Le tiraron un piedrazo y un huevazo y le pegaron con los dos”, aseveró.

“En cuanto a la imputación nos enteramos hoy”, agregó el abogado, que junto con el Dr. Hernando habían presentado días pasados un escrito solicitando al juez Sánchez, se expresen los motivos para llamarlo a declarar luego de tres años de investigación -la defensa ofreció su declaración al menos en tres oportunidades previas sin éxito.

Lerche accedió a dar su versión de los hechos y aunque no respondió preguntas de la fiscal ni del juez, solicitó cinco días hábiles para contestar por escrito cada uno de los puntos de la imputación.

“Yo me animaría a decir que no son delitos por lo menos 19 de los 21 hechos atribuidos”, sostuvo Rossini. Según el abogado “están mal imputados” y en dos casos “que sí podrían ser encuadrados como delitos, Lerche se declaró inocente”. A manera de ejemplo, Rossini se refirió “al alquiler del departamento en Puerto Madero, que se usaba para alojarse él o algún otro directivo por temas puntuales del club, pero como a los clubes no se los alquilaban por una cuestión de desconfianza, el alquiler estaba a nombre propio por una cuestión de formalismos”, dijo el defensor.

A propósito de las acusaciones, el Dr. Rossini agregó que cuando comenzó la investigación denominada ‘Causa Colón’ “empezamos hablando de que había una cuenta millonaria en el exterior y ahora resulta que lo acusan de no rendir los viáticos por 6 mil pesos por mes” u otras cuestiones más propia de una administración deficiente que de la defraudación.

Por su parte, el Dr. Hernando agradeció “al jefe de policía comisario (Luis) Siboldi” cuya participación brindando seguridad para el operativo fue vital “para evitar un mal mayor”. Al igual que su colega, Hernando cuestionó “el nivel de agresividad de este tipo de convocatoria contra la figura personal de un expresidente” de un club y sostuvo que “esto es una cuestión política partidaria institucional”.

Por último, dijo que “Germán (Lerche) terminó diciendo que si cometió algún error pedía perdón a la institución, porque no estuvo en su intención poner al club en una situación desventajosa”.

La causa

La causa titulada: “Fiscalía sobre requerimiento de instrucción – investigación de presunta actuación ilícita del Club Atlético Colón (expediente Nº 93/2014)” se inició en noviembre de 2013 con una denuncia, que por cuestiones formales en mayo de 2014 la Cámara de Apelación Penal definió que debía ser investigada por el viejo sistema penal.

La indagatoria investiga al ex presidente de Colón, Germán Lerche, y a un grupo de dirigentes que pasó por el club durante el período 2006-2013 y la presunta responsabilidad de estos por distintos irregularidades surgidas de las pericias contables ordenada por el juzgado. Entre las medidas de mayor relevancia realizadas se contabilizan los allanamientos en estudios jurídicos-contables y domicilios particulares vinculados a ex dirigentes; además de una inspección judicial en la sede de la institución donde se recabó buena parte de la información que fue procesada por el perito contador.