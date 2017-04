Fue durante esta semana, con la participación de docentes de todas las modalidades y niveles, estudiantes y familias. Este viernes se realizaron actividades en espacios públicos de las nueve regiones educativas.

Las escuelas de la provincia participaron esta semana del debate por la futura ley provincial de Educación. Este viernes se llevó a cabo la jornada pública en plazas y espacios verdes y, previamente, se había realizado la instancia institucional de debate con los docentes, los estudiantes y las familias, en los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades.

En ese marco, las escuelas de las nueve regiones educativas realizan distintas actividades relacionadas con la ley y exponen socialmente lo trabajado durante esta semana, con una mirada puesta en el territorio.

EN ROSARIO

Este jueves en la plaza Sarmiento de la ciudad de Rosario se realizó el encuentro donde estudiantes y educadores -con el apoyo de los facilitadores del programa de formación docente- expusieron sus trabajos y exhibieron producciones como fotos, vídeos y afiches.

De la actividad participaron las escuelas primarias Nº 103 “Roque Sáenz Peña”, N° 55 “Domingo Faustino Sarmiento”; las secundarios del Normal Nº 1, Normal Nº 2, Nº 432 “Bernardino Rivadavia” y Nº 411 “Leónidas Gambartes”; además del Hogar maternal N° 2, la escuela primaria nocturna N° 12 “Doctor Francisco J. Muñiz” y la técnica Nº 393 “5 de Agosto”.

LAS VOCES DE LOS NIÑOS

Los estudiantes mostraron predisposición a la hora de contar sus inquietudes y de mencionar los derechos que más les interesan. Lucas, de 6° grado de la Escuela Nº 103 Roque Sáenz Peña, dijo que “trabajamos todos los derechos. A mí me interesa el derecho a la libertad expresión y me parece muy importante que lo trabajemos dentro de la ley”.

En tanto, Camila -perteneciente a la misma escuela- indicó que, además del derecho al uso de las nuevas tecnologías, se inclinó por “el derecho a soñar con nuestro futuro. Lo trabajamos primero en la escuela y luego lo trajimos aquí para exponer en la plaza, junto a otros colegios”, expresó.

Por su parte, Rodrigo -de la Escuela técnica Nº 393- señaló que “me interesa el derecho al diálogo, a escuchar y ser escuchado. Creo que debemos trabajar sobre la responsabilidad y la educación, y seguir sumando más alumnos a la escuela”.

Brandon -de la escuela secundaria Nº 411- mencionó que trabajaron los 10 derechos: “fue muy lindo porque trabajamos con los centros de estudiantes y con los directivos. La experiencia y la forma de organización permitió que chicos de primer año coordinaran grupos de 5° año. Me parece fantástico que nos permitan opinar sobre el tema”, consignó.

GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Finalmente, Viviana Espinosa -docente de teatro de la escuela Nº 411 “Leónidas Gambartes”- argumentó que “es fundamental que los chicos sean hacedores de la ley de Educación, pensando en las futuras generaciones; esta manera de trabajar en nuestra provincia es muy importante para garantizar el derecho a la Educación”.