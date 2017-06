Es para dos especialidades -endocrinología y dermatología- que aún no fueron incluidas en el sistema de turnos programados que se viene implementando desde hace 2 años. Aseguran que en los próximos meses comenzaría a resolverse. Para endocrinología, sólo dan turno los primeros lunes de cada mes. El Litoral

Hoy es el primer lunes del mes de junio. Y en el hospital Iturraspe es el único día que dan turnos para endocrinología. Vanesa Corrao tiene 26 años y era la primera de la fila; una fila que, a las 7 de la mañana, se extendía por más de 200 metros y reunía a una 100 personas con un objetivo común: conseguir una cita con los médicos de ese servicio. Casi todas estaban paradas y muertas de frío; tienen diabetes o problemas hormonales; son ancianos, jóvenes, gente de todas edades; algunos con hijos en brazos o enfermos.

Para conseguir ese lugar privilegiado, Vanesa llegó a las 3.20 de la mañana desde el barrio Santo Domingo, al norte de la ciudad. Algunos lugares detrás de ella, Verónica Velocci (51 años) había llegado a las 4.15 desde Santo Tomé y repetía su queja por “tener que madrugar con este frío para que recién empiecen a dar los turnos a las 8, es una vergüenza, deberían habilitar una ventanilla especial para los turnos programados”, sugirió. Mucho más atrás, Antonio Mendieta temía no conseguir el tan deseado turno; llegó a las 7 desde barrio Sargento Cabral: “Desde 2009 vengo tres veces por año para control y cada vez está peor, tengo como 80 personas delante”, dijo.

Gladis Ferreyra llegó a las 5. Desde hace 7 años se controla en el hospital su problema de tiroides: “Es mucho sacrificio el que tenemos que hacer para sacar un turno y que te lo den recién a las 8 de la mañana. Y a veces venís y no conseguís, me ha pasado varias veces porque sólo los dan el primer lunes del mes. Así que si no conseguís, tenés que esperar al mes siguiente”, se lamentó.

En vías de solución

A lo largo de la cola, las historias se repiten. Pero ¿por qué sucede esto? El Dr. Sebastián Calvet es el coordinador de Consultorios Externos del hospital y reconoció que el problema es real. Pero aseguró que se está trabajando para darle una solución.

De las 20 especialidades que atiende el hospital, 18 ya fueron resueltas. “Antes, esto se daba con todas las especialidades y durante todos los días del mes porque no había turnos programados. La gente venía y hacía fila, había una oferta determinada y cuando se terminaban muchos quedaban sin atender y tenían que volver al día siguiente”, recordó.

Hace tres años, se inició un plan progresivo, especialidad por especialidad, para ordenar esta situación y “comenzamos a dar turnos programados, sólo con indicación médica de los centros de salud (donde se realiza la primera atención), vía web o telefónica. Esto nos permitió reducir muchísimo las colas y evitar que venga gente a pedir un turno porque se puede resolver en una guardia o centro de salud ”, aseguró. Es la lógica que, una vez habilitado, tendrá el Cemafe.

A través de la derivación médica con turno programado, las especialidades que se fueron ordenando son: cardiología, oftalmología, infectología, cirugía, hematología, ecografía, psiquiatría, psiquiatría infantil, neurología, neurología infantil, traumatología, alergía e inmunología, clínica médica, pediatría, embarazo de alto riesgo, ginecología, otorrino y gastroenterología. Y quedan por resolver endocrinología y dermatología, “porque como cada una tiene sus particularidades hay que ir avanzando una por una”, aclaró Calvet. De allí se explica la cola que había esta mañana.

El coordinador dijo que esta semana está previsto realizar una reunión con los médicos de estos servicios “para programar estos turnos con un margen que no supere los 45 días. Por eso vamos a iniciar el mismo camino que hicimos con las otras especialidades y esperamos que esta situación cambie en unos tres meses; sabemos que se dan aproximadamente 5500 turnos por año, de los cuales un 70 % corresponde a enfermedades prevalentes como diabetes e hipotiroidismo, cuyo tratamiento y seguimiento se podría resolver en un primer nivel de atención”, aseguró.

De todos modos, remarcó que para dar este paso es necesario coordinar también con los otros dos hospitales que brindan atención de esta especialidad, el Cullen y el Sayago, “para poder georefenciar la demanda con los centros de salud y derivar, cuando sea necesario, al hospital que le corresponde. De lo contrario vamos a tener sobredemanda en uno y leve demanda en otro. Tenemos que trabajarlo en red”, finalizó el coordinador de Consultorios Externos del Iturraspe.