El gobernador confesó que la cercanía de los escenarios electorales complejiza la convivencia en el Frente Progresista. Admitió “disputas” con José Corral por la paternidad de las obras que se ejecutan en la ciudad, y arriesgó que el socialismo podría lograr cuatro bancas de diputados nacionales. Aseguró ser tan crítico del gobierno central como Antonio Bonfatti: “Yo tengo más paciencia”, aclaró.

El gobernador Miguel Lifschitz admitió que la doble pertenencia del radicalismo al Frente Progresista y a Cambiemos genera roces en la coalición gobernante que se profundizarán de cara a las elecciones de 2019. “Es un problema del radicalismo definir dónde se sienten más cómodos”, aclaró. En diálogo con El Litoral, habló de las “disputas” por protagonismo con José Corral y de las expectativas del socialismo en las próximas elecciones legislativas. Dijo que contener “al grueso del radicalismo” en el Frente será el mayor desafío de los próximos años.

– En octubre se renuevan nueve bancas de diputados nacionales ¿Cuántas aspira a lograr el Frente?

– Creo que de acuerdo al esquema político que tenemos en Santa Fe podemos tener expectativas de lograr cuatro diputados, entre tres y cuatro, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones hubo siempre escenarios de tercios, por lo cual la expectativa de cuatro es razonable.

– ¿Se está complejizando la convivencia en este período preelectoral con el intendente José Corral, porque existe una suerte de puja permanente por quién está en un lugar o en el otro?

– Es parte de las disputas que tienen que ver con las gestiones y con los procesos políticos. Lo hacemos con buena intención y cortesía. Lógicamente que cada uno quiere ser reconocido y que la gente sepa lo que hace cada uno de los gobiernos; yo trato de ser justo con el gobierno nacional y cuando hay obras que financia la Nación lo destaco y menciono. De la misma forma quiero que las obras que está haciendo la Provincia en la ciudad de Santa Fe les sean reconocidas a la Provincia; esto no es en desmedro de nadie. Es una realidad; cada uno quiere que se reconozca, y a veces, eso genera algún tipo de disputa pero son cosas menores. Lo importante es que las obras se hagan.

– Uno observa este escenario e intenta imaginar el de 2019, y pareciera cada vez más difícil lograr contener en la misma coalición ideologías diferentes, porque las de Cambiemos no son las mismas que las del Frente Progresista, aunque sus dirigentes sean los mismos. ¿Coincide?

– Sí. Tal cual. Absolutamente. Pero ése no es un problema hoy por hoy nuestro (del Socialismo), sino que es un problema del radicalismo, que va a tener que ir definiendo y cada uno de sus dirigentes definir en qué lugar de la política quieren estar o se siente cómodo. Es real que hay posiciones distintas y entiendo que no es fácil estar al mismo tiempo en un lado y en el otro.

– ¿Cree que esto se va a ir agudizando en la medida en la que se acerque el escenario electoral de 2019?

– Seguramente que sí. Pero yo confío en que una amplísima mayoría del radicalismo va a permanecer en el Frente Progresista; se siente identificada o más identificada con los valores, con la cultura política y posiciones del Frente Progresista y éste va a ser obviamente nuestro desafío: lograr contener al grueso del radicalismo y al resto de los partidos del Frente. Es más, creo que hay muchos dirigentes nacionales del radicalismo que están reviendo su posición dentro de la alianza de gobierno de Cambiemos, por lo cual no tengo dudas de que el radicalismo santafesino mayoritariamente va a permanecer en el Frente. Creo que las últimas decisiones, la resolución de la Convención provincial y la mayoría de los dirigentes radicales van en esa dirección.

– ¿Lo que haga el radicalismo tendrá mucho que ver con cómo le vaya a Cambiemos en el gobierno nacional?

– En alguna medida sí, lógicamente. Un gobierno exitoso siempre tiene más posibilidades de convocatoria que uno que no tiene adhesión ciudadana.

– Eso tiene algo de oportunismo, también

– Bueno, el exitismo y el éxito en la política, pesan. La realidad es que el gobierno de la provincia también está muy bien posicionado en la consideración de los ciudadanos y el proyecto provincial hoy está más sólido que nunca. Esto también ayuda a que muchos sectores del radicalismo se sientan más contenidos en el Frente Progresista.

– ¿Se excluye de la reelección si es necesario para habilitar la reforma constitucional en la provincia?

– La verdad que es un debate que no lo hemos abierto. Primero hay que ver si hay consenso para hacer la reforma, y definir los temas. En todo caso, ver si hay consenso para discutir el término de los mandatos de todos los cargos electivos. Si hubiera ese consenso, abriríamos un debate sobre la reelección o no de los gobernadores. No es un tema que a mí me quite el sueño. Asumí un gobierno por cuatro años, y estoy plenamente con esa gestión.

– ¿Daría un paso al costado si su eventual reelección impidiera la reforma?

– Siempre la prioridad de lo general tiene que estar por encima del interés particular de cualquier persona, y particularmente en mi caso.

– Se lo suele escuchar más crítico con la Nación a Antonio Bonfatti que a usted. ¿Lo suyo es por convicción o por estrategia?

– Quizá los dos seamos igualmente críticos en el fondo. Yo tengo una mirada desde el gobierno tal vez más comprensiva o menos cuestionadora porque también entiendo lo que son a veces las coyunturas, las dificultades de los gobiernos, la lentitud a veces de las decisiones administrativas; quizá tenga un poco más de paciencia pero creo que en el fondo somos los dos igualmente críticos porque tenemos una mirada similar sobre la realidad. Al mismo tiempo, yo sé que como gobernante no me puedo quedar contándole solamente pálidas a la gente. La gente también espera una posición de liderazgo positivo, más conciliador y también de generar expectativas. A veces cuando uno está en la oposición es más fácil ser crítico.

– Pero Bonfatti está en su mismo partido…

– Claro, como partido somos oposición pero tenemos roles institucionales distintos. Pero yo también soy muy crítico del gobierno nacional.

Luces amarillas en la economía

“La situación nos preocupa”, admitió el gobernador. “Hay muchas luces amarillas”, dijo, tras mencionar despidos, caída de la recaudación y estancamiento de la actividad. “El gobierno nacional confía excesivamente en algunas medidas que se han tomado y en algunos signos de reactivación que son reales, pero que son muy focalizados y no involucran al conjunto de la economía y de la sociedad. Y la verdad -alertó- es que tenemos problemas serios en todo lo que es la actividad productiva de la provincia. En el balance general -planteó-, la cosa se viene equilibrando porque hay sectores más dinámicos, pero resulta que a otros sectores que no son tan dinámicos no le está yendo bien y sienten impactos muy negativos. Los datos estadísticos por ahí no son tan malos, pero hay realidades que preocupan y eso se nota en el aumento de las demandas sociales, en la caída de la recaudación… Es una situación complicada”, resumió.

Paridad, consulta y senadores enojados

– ¿Cuándo comienza la consulta con los partidos por la Ley de Paridad?

– Tenemos un borrador que lo estamos revisando en el gabinete. En las próximas semanas lo vamos a estar girando a todos los partidos con representación parlamentaria para que opinen, y a partir de allí, enviaremos un proyecto a la Legislatura. Planteamos solamente paridad en Cámara de Diputados y conducción de partidos políticos. Creemos que por la Constitución vigente lo viable es aplicarlo sólo para Diputados.

– Se va a volver a pelear con los senadores, si manda el proyecto…

– No, no creo. Creo que hay consenso. Por eso mi idea es enviarlo a los partidos para que opinen todos…

– No sesionaron durante casi dos meses, molestos por su anuncio de enviar el proyecto…

– Se enojaron con los diputados, no conmigo. Yo no lo mandé; fueron los diputados los que lo propusieron originalmente.

– Usted el 8 de marzo anunció que volvía a remitirlo como Ejecutivo, y allí comenzó la tensión…

– Bueno, creo que el tema está muy instalado y hay una demanda real que excede incluso a los partidos políticos; si bien siempre son las mujeres políticas las que lo promueven, también hay muchas instituciones de la sociedad civil que la piden. Y si hablamos de fortalecer la democracia, estoy convencido de que debemos avanzar en criterios de equidad de género. Hay varias provincias que ya lo tienen; no es que estamos haciendo con esto una innovación demasiado disruptiva.

Punto por punto

* Tributos y revalúo: “Se comenzará a trabajar en lo que va a ser la propuesta de la ley tributaria del año próximo donde tampoco prevemos grandes cambios; sí puede haber algún ajuste. Creemos que es hora de aplicar un nuevo revalúo que no tiene que ver con modificar alícuotas tributarias”.

* Conmutaciones de pena: “Pedí que me preparen un informe para analizarlo. Creo que hay que ser muy cuidadosos y no generalizar; no hay que cometer errores como algunos que en determinado momento pusieron en duda todo el sistema. En algunos casos es viable, pero hay que ser cuidadosos. No descarto firmarlo”.

* Consorcios viales provinciales: “Donde los consorcios funcionan bien, la idea es mantenerlos. Analizamos particularmente el corredor Nro. 9 que ha sido siempre muy conflictivo. Vamos a hacer un esfuerzo para ver si también allí podemos ordenar la administración, quizá con un aporte de la provincia para que siga funcionando porque es bueno que municipios y comunas se involucren y ayuden a que las tareas se hagan con más control”.